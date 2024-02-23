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巨人軍來台／台灣限定商品曝光 聯名兄弟、桃猿

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
讀賣巨人90周年紀念官方商品曝光，只限現場購買。圖／聯合數位文創提供
讀賣巨人90周年紀念官方商品曝光，只限現場購買。圖／聯合數位文創提供

「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」3月2日、3日將在台北大巨蛋登場，巨人軍賽事限定獨家商品搶先曝光，此外，巨人軍也和交手的中信兄弟樂天桃猿兩隊合作，推出限量聯名紀念品，屆時都會在比賽現場販售。

讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合主辦單位表示，此次賽事限定的商品有4款，包括巨人雙色緹花運動毛巾、紀念球、Be The Giants短T和讀賣巨人台灣90紀念球衣等。

其中Be The Giants短T則有黑、白兩色，而獨一無二、空前絕後的讀賣巨人台灣90紀念球衣，售價4500元，限量1000件，售完為止。

另外，讀賣巨人軍和中信兄弟則聯名推出馬克杯、保溫瓶、托特包、大學T和棉T等，最特別的是還有燈籠造型的扭蛋；與樂天桃猿則聯盟推出加油毛巾、短T、A4板夾和L夾，其中L夾更只要99元，就能買回家。不僅如此，讀賣巨人也會從日本空運自家商品來台，巨人粉千萬別錯過機會。

讀賣巨人90周年紀念官方商品曝光。圖／聯合數位文創提供
讀賣巨人90周年紀念官方商品曝光。圖／聯合數位文創提供
讀賣巨人90周年紀念官方商品曝光，只限現場購買。圖／聯合數位文創提供
讀賣巨人90周年紀念官方商品曝光，只限現場購買。圖／聯合數位文創提供
讀賣巨人90周年紀念官方商品曝光，只限現場購買。圖／聯合數位文創提供
讀賣巨人90周年紀念官方商品曝光，只限現場購買。圖／聯合數位文創提供

中信兄弟 樂天桃猿 讀賣巨人

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