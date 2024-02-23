巨人軍來台／台灣限定商品曝光 聯名兄弟、桃猿

「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」3月2日、3日將在台北大巨蛋登場，巨人軍賽事限定獨家商品搶先曝光，此外，巨人軍也和交手的中信兄弟及樂天桃猿兩隊合作，推出限量聯名紀念品，屆時都會在比賽現場販售。

讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合主辦單位表示，此次賽事限定的商品有4款，包括巨人雙色緹花運動毛巾、紀念球、Be The Giants短T和讀賣巨人台灣90紀念球衣等。

其中Be The Giants短T則有黑、白兩色，而獨一無二、空前絕後的讀賣巨人台灣90紀念球衣，售價4500元，限量1000件，售完為止。