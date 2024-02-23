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巨人軍來台／賽事限定商品搶先曝光 還有巨人與兄弟、猿隊聯名款
TOYOTA 2024讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合將在3月2日、3日台北大巨蛋登場，巨人軍誠意十足，派出全一軍陣容來台應戰，現在賽事限定獨家商品也搶先曝光，最便宜的新台幣99元就能入手。此外，巨人軍也和交手的中信兄弟及樂天桃猿隊合作，推出限量聯名系列的紀念品，屆時都會在比賽現場販售。
賽事主辦單位表示，此次賽事限定的商品有4款，包括巨人雙色緹花運動毛巾、紀念球、Be The Giants短T和讀賣巨人台灣90紀念球衣等。其中Be The Giants短T有黑、白兩色，而獨一無二、空前絕後的讀賣巨人台灣90紀念球衣，售價4500元，限量1000件，售完為止。
巨人和兄弟聯名推出馬克杯、保溫瓶、托特包、大學T和棉T等，最特別的是還有燈籠造型的扭蛋。巨人與桃猿聯名推出加油毛巾、短T、A4板夾和L夾，其中L夾更只要99元，就能買回家。不僅如此，讀賣巨人也會從日本空運自家商品來台，巨人球迷別錯過機會。
由聯合數位文創主辦、TOYOTA冠名贊助的讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合，大巨蛋全場開放接客，最低票價800元起，門票已起在udn售票網開賣（3/2中信兄弟https://reurl.cc/edqgRb；3/3樂天桃猿https://reurl.cc/Ojdgl3），最新消息請鎖定官網（https://reurl.cc/p5N8Qx）或官方粉絲專頁（https://reurl.cc/6QmXAd）。
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