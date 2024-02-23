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中職／官辦熱身賽2場+開幕戰 確定落腳大巨蛋

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台北大巨蛋今年納入中職賽程版圖，從官辦熱身賽就起跑。 圖／中職提供
台北大巨蛋今年納入中職賽程版圖，從官辦熱身賽就起跑。 圖／中職提供

中華職棒熱身賽相隔6年重返北台灣，2024合作金庫中華職棒熱身賽賽程今天公布，3月13日在台南棒球場的龍獅大戰展開，天母、新莊及台北大巨蛋都納入舉辦場地，中職開幕戰也確定落在台北大巨蛋。

今年的熱身賽賽事從3月13日起至27日，六隊共計30場賽事．比賽地點分別在台南市立棒球場、斗六棒球場、台北大巨蛋、新莊棒球場、天母棒球場舉行。

熱身賽首戰在3月13日晚間於台南球場展開，由味全龍交手統一獅，台北大巨蛋的比賽則安排在3月16、17日晚間賽事，對戰組合為中信兄弟對味全龍、富邦悍將對中信兄弟，中職賽事首次進軍大巨蛋。

2024合作金庫中華職棒熱身賽賽程今天公布，3月13日在台南棒球場的龍獅大戰展開，天母、新莊及台北大巨蛋都納入舉辦場地。 圖／中職提供
2024合作金庫中華職棒熱身賽賽程今天公布，3月13日在台南棒球場的龍獅大戰展開，天母、新莊及台北大巨蛋都納入舉辦場地。 圖／中職提供

台北大巨蛋也確定成為今年開幕戰場地，例行賽將有高達20多場賽事規劃在大巨蛋，因此聯盟特別安排2場熱身賽事在台北大巨蛋進行實戰測試，讓教練球員與聯盟賽務同仁們提早進駐使用，期盼相關準備在開季前能無縫接軌。

中職史上座落雙北的棒球場共有天母、新莊、台北市立棒球場，台北市棒球場未曾舉辦過熱身賽，上一次在天母棒球場舉行官辦熱身賽是2018年，新莊棒球場更要追溯到2016年。

預售票將於3月4日中午12點起開始預售，球迷朋友可透過全國7-11統一超商門市機台或ibon售票網站購買，預售票更有85折優惠，歡迎大家踴躍購票進場迎接全新賽季。

今年熱身賽售票採單一票價販售，平日全票為250元、假日全票300元，球迷可以利用7-11統一超商門市機台或ibon售票網站購買預售票則有85折優惠，平日預售票210元、假日預售票255元。台北大巨蛋場次假日全票為500元，預售票425元。3月4日中午12點起，正式於7-11統一超商門市機台或ibon售票網站開放預購。

中信兄弟 中職 棒球

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