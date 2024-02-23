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中職／現身台北街頭綁馬尾走台步網暴動 安芝儇：西門「盯」

聯合新聞網／ 綜合報導
台鋼雄鷹韓籍啦啦隊女神安芝儇。 截圖自安芝儇IG
台鋼雄鷹韓籍啦啦隊女神安芝儇。 截圖自安芝儇IG

台鋼雄鷹韓籍啦啦隊女神安芝儇，來台發展後，經常在社群媒體分享各大景點留下的美照。昨天她上傳一部短影音，她走在西門町街道綁起高馬尾，將鏡頭當作鏡子確認狀態，隨後露出自信笑容，將街道當作伸展台，宛如模特兒，而她則留言說，「🤍西門盯🤍」。

安芝儇擁有精緻臉蛋，加上性感長腿，曾在南韓被封為「最強外掛」。她去年加盟台鋼雄鷹先當啦啦隊培訓指導，後來也成為啦啦隊一員。她來到台灣後用心經營IG，常在台灣各大景點留下美照，先前更曬出性感泳裝照，目前IG粉絲數已達47.9萬。

昨天安芝儇分享一段15秒影片，她身穿黑白條紋上衣，搭配白色長褲，打扮相當休閒，走在西門町街道突然雙手高舉綁高馬尾，展現性感頸部線條，對著鏡頭確認完狀態後，她將街道當作伸展台向前走，散發出自信美。

貼文一出，許多粉絲到留言區表示，「小安同學妳真的超級漂亮」、「太美了芝儇」、「太令人著迷了」、「西門町走得像秀場，我看只有小安做得到」、「台北燈節不用辦了」。

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