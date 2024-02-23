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中職／林岳平強調用腦打球 獅隊交流賽不下太多戰術

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊前往日本高知縣進行移地訓練，總教練林岳平集合時提醒球員注意事項。圖／統一獅隊提供
統一獅隊前往日本高知縣進行移地訓練，總教練林岳平集合時提醒球員注意事項。圖／統一獅隊提供

統一獅隊前往日本高知縣進行移地訓練，名單主要以新生代潛力選手為主，幾乎八成以上教練團及選手第一次參與移地訓練交流賽，總教練林岳平也特別指出不會下達太多戰術，勉勵球員「學會用腦袋打球」。

獅隊這次移師海外，分別與獨立聯盟高知鬥犬、韓職韓華鷹B班及日職西武獅B班進行春訓交流賽，前兩戰都拿下勝利，今天原訂12：30分與西武交手，因雨勢影響將延至13：00。

由於這次交流賽安排不少潛力股參加，林岳平在集合時也特別點出：「這次交流賽分別對戰到三支不同的球隊，對於對方的投手和野手，彼此是處於陌生的狀態，這次系列賽不會下達太多戰術演練。」

林岳平解釋不下戰術的用意在於：「希望每個選手在比賽中，無論是先發或替補的每一位，要從比賽中解讀賽事，了解對方，儘速進入比賽節奏，面對不同的狀況，要思考動腦怎麼去應對，對於整體球賽團隊是有幫助的，學會用腦袋打球。」

本次春訓交流賽，教練團也提醒投手們，要開始透過比賽適應今年聯盟新規定，如投球秒數限制，投手退投手丘單一打席限制，在各種情況下，避免違規導致自己陷入不佳的球數和節奏。

林岳平 統一獅 西武獅

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