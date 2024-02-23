中職／2場大巨蛋官辦熱身賽也找兄弟 史上最高票房在望

中職35年將在3月30日正式開打，今年首度納入賽程版圖的台北大巨蛋，在官辦熱身賽就會先參戰，據悉兩場賽事時間點落在3月16、17日，對戰組合都有中信兄弟隊，值得北部象迷期待。

會長蔡其昌前天拜訪台北市長蔣萬安，針對今年中職賽事前進大巨蛋進行討論與交流，預計下周與球員工會、專家委員、球團代表等進行場地會勘。聯盟也在新聞稿中證實，計畫安排兩場熱身賽在大巨蛋，讓教練、選手及賽務同仁能透過熱身賽提早熟悉這個全新場地。

據了解，中職今年安排台南、斗六、天母、新莊及台北大巨蛋5座球場作為30場官辦熱身賽舉辦場地，備受關注的「攻蛋」時間點落在賽程第一個周末。

台北大巨蛋今年納入中職賽程版圖，從官辦熱身賽就起跑。本報資料照片

不僅各球團視兄弟為大巨蛋票房靈丹，聯盟目前預計在大巨蛋所安排的兩場官辦熱身賽對戰組合也都有兄弟，瞄準象迷市場，加上「巨蛋效應」，有望挑戰史上最高官辦熱身賽票房。據了解，聯盟近期討論大巨蛋熱身賽票價制訂，雖高於過往熱身賽行情，但就大巨蛋來說仍是「佛心價」，甚至低於亞錦賽票價。

聯盟官辦熱身賽票房紀錄為7068人，出現在2015年3月14日桃園球場兄弟與Lamigo桃猿隊之戰，第二高則是2016年3月12日新莊球場兄弟、猿隊之戰5468人，第三名為2021年2月28日澄清湖球場兄弟、統一獅隊之戰4611人。

此外，今年例行賽4隊「攻蛋」，總場次接近30場，除了兄弟本身預計安排8場主場外，其他3隊也都優先挑選對手是兄弟的假日系列賽選定大巨蛋，形成8成5以上賽事都有兄弟的狀況；若以各隊在大巨蛋的客場場次來看，兄弟排名第一遙遙領先，新軍台鋼雄鷹隊則是第二，加上自己排的5場主場，本季踏進大巨蛋的場次也達雙位數。