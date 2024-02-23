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韓職／柳賢振返韓職 簽8年4億元大約

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
韓籍左投柳賢振重返韓職，昨天與前東家韓華鷹隊簽下8年、總額170億韓元的史上最大合約。 截圖自X
韓籍左投柳賢振重返韓職，昨天與前東家韓華鷹隊簽下8年、總額170億韓元的史上最大合約。 截圖自X

大聯盟左投柳賢振相隔12年重返韓職，昨天韓華鷹隊宣布雙方簽下8年、總額170億韓元的合約（約台幣4億元），不僅寫下韓職最大合約紀錄，若打到合約走完，屆時44歲的柳賢振也將成為韓職最年長球員。

柳賢振透過球團表示：「很感謝球隊讓我回來，也提供最棒的待遇，是因為韓華鷹才有現在的我。當我去大聯盟的時候，就想著總有一天要回韓華，能完成承諾十分開心。」

柳賢振2006年加盟韓華鷹踏上職棒之旅，2012年行使入札挑戰大聯盟。去年球季後，雖收到大聯盟球隊報價，在韓華鷹聯繫下，選擇回老東家。

韓華鷹端上韓職史上最大合約禮遇柳賢振，超越梁義智去年與斗山雄隊簽下「4+2」年、總額152億韓元合約，而8年後柳賢振將以44歲之齡，超越韓華鷹球星宋津宇紀錄。

原本外傳韓華鷹與柳賢振簽下的是4年合約，結果年限延長一倍，原因在考量到團隊薪資，將年限拉長後，平均年薪較低，也讓球隊還有空間補強。

柳賢振

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