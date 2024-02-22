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中職／火力旺！魔鷹連兩天開砲 張肇元、高聖恩也開轟
台鋼雄鷹隊今天隊內賽分為台鋼、雄鷹兩隊，全場砲聲隆隆，張肇元、高聖恩各有1轟，洋砲魔鷹（Steven Moya）更是連兩場開轟，一發逆轉2分砲幫助雄鷹隊以7：6險勝，因隊內賽關係，只打7局就收工。
雄鷹隊作為中職新軍，洋將可以註冊5人，而一軍可以登錄4人，且規定5名洋將最少要有1名野手，雄鷹隊選擇有大聯盟、日職資歷的好手魔鷹增強打線。
昨天雄鷹隊與中信兄弟隊的首場春訓熱身賽，魔鷹作為先發第四棒、一壘手，就轟出一發3分砲，全場3打數2安打、3分打點，也讓球隊在打擊戰中以10：7獲勝。
而今天隊內賽中，魔鷹雖未先發，但在7局下1出局時替補上場，當時雄鷹隊5：6落後，由於模擬突破僵局制，二壘上有跑者，魔鷹把球轟過台南棒球場中外野全壘打牆，一發兩分砲逆轉比賽，連兩天開轟。
本土打者表現也不俗，台鋼隊的張肇元全場4打數3安打，包含4局上的陽春砲，且只差一支三壘打就完全打擊；5局替補上場的高聖恩則是在7局上轟出2分砲，加上張肇元的1分打點，一度幫助台鋼隊領先，最終仍輸給魔鷹那一棒。
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