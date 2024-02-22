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中職／接受玉木朋孝鐵血訓練 黃勇傳：享受壓力

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台日雙獅春訓交流賽，統一獅隊黃勇傳連兩場先發二壘。圖／統一獅隊提供
台日雙獅春訓交流賽，統一獅隊黃勇傳連兩場先發二壘。圖／統一獅隊提供

統一獅隊黃勇傳在2022年中職季中選秀首輪被獅隊相中加盟，去年第一個完整球季，一軍賽事出賽39場，繳出打擊率2成34，獲得球隊推薦計畫性栽培，去年底參加冬季聯盟，今年也進入雙獅交流賽的移地訓練名單。

統一獅在日本高知進行春訓交流賽，首戰黃勇傳單場擊出兩支安打，好表現獲得教練團肯定，今日持續獲得教練團給予機會，連續兩場擔任先發二壘手。

台日雙獅春訓交流賽，統一獅隊黃勇傳連兩場先發二壘。圖／統一獅隊提供
台日雙獅春訓交流賽，統一獅隊黃勇傳連兩場先發二壘。圖／統一獅隊提供

黃勇傳表示：「近況打擊擊球感覺還不錯，面對投手對決，嘗試提升自己擊球掌握度，自己攻擊表現總是呈現不穩定，去年球季高低起伏太明顯，今年設定的目標，在於如何提升攻擊力和加強穩定性，才能有好的成績爭取先發。」

守備也是黃勇傳企圖強化的一部分，面對擁有鐵血風格守備教練玉木朋孝嚴格要求，一次又一次的訓練，奠定守備基礎，黃勇傳表示：「自己很享受這份壓力，從各項守備小地方的要求，都是為了讓自己更習慣在做對的訓練和對的方向，讓很多好的反射性動作成為好的習慣。」

聊到這次台日雙獅春訓交流賽的收穫，黃勇傳表示：「教練團願意讓我在名單內到日本來學習，代表球隊及教練團對我有所期待，而我能做的就是珍惜這一次機會，多學多看努力學習，從小細節到球場上，都不能馬虎。」

中職 統一獅 選秀

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