巨人軍來台／大巨蛋全場開賣！兄弟、桃猿挑戰3.6萬人票房

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聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
讀賣巨人軍90周年紀念交流賽，讀賣巨人隊明星球員即將登台。圖／聯合數位文創提供
讀賣巨人軍90周年紀念交流賽，讀賣巨人隊明星球員即將登台。圖／聯合數位文創提供

「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」開打倒數，讀賣巨人、中信兄弟以及樂天桃猿三支球隊的夢幻聯動，吸引台灣球迷關注，在台北大巨蛋的售票紀錄將創下台灣棒球史單場觀眾人數新高，今天更宣布座位席全面開放，有望挑戰3萬6000人關卡。

讀賣巨人軍來台與中職兩支人氣隊伍交流，場次分階段售票，在主辦單位多次催生下，終於在今天成功爭取台北大巨蛋座位全場開放，即刻開賣，現場球迷將迎來3萬6000人的應援聲。

這次賽事於3月2日、3月3日舉行，也是台北大巨蛋啟用後首次全場開放，3支隊伍都將以全一軍陣容上陣，巨人軍也將於2月29日抵台備戰，準備帶給球迷最好的表現。

滿場應援，缺你不可！「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」確認全場開放，最低票價800元起，即刻起在udn售票網開賣（3/2中信兄弟https://reurl.cc/edqgRb；3/3樂天桃猿https://reurl.cc/Ojdgl3），最新消息請鎖定官網（https://reurl.cc/p5N8Qx）或官方粉絲專頁（https://reurl.cc/6QmXAd）。

中信兄弟 樂天桃猿 讀賣巨人

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