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中職／陳傑憲猛打領軍 猛獅11安射下韓華鷹

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅到日本高知移地訓練與韓職韓華鷹B班進行春訓交流賽，陳傑憲單場3安猛打率領下以5：3贏球。圖／統一獅隊提供
統一獅到日本高知移地訓練與韓職韓華鷹B班進行春訓交流賽，陳傑憲單場3安猛打率領下以5：3贏球。圖／統一獅隊提供

統一獅到日本高知移地訓練，今日與韓職韓華鷹B班進行春訓交流賽，獅隊在陳傑憲單場3安猛打率領下，全隊猛敲11支安打，最終7局打完因雨裁定，由獅隊以5：3奪勝，投手林子崴、宋文華及楊孟沅聯手壓制韓華鷹，表現獲得教練團肯定。

本場比賽獅子軍攻擊火力大放送，陳傑憲單場3支安打，連同上一場替補上場，移地訓練2戰總計5打席4安打，打擊手感維持還不錯。

前3局雙方皆未得分，4局上，林安可先靠四壞球保送攻佔一壘，關鍵時刻陳重廷擊出深遠安打，帶有1分打點，陳重廷把握本次先發出賽機會，單場擊出兩支安打，好表現獲得肯定。

6局上，則是陳傑憲率先擊出安打，接著林安可、陳重廷、何恆佑、林靖凱都敲安支援，其中何恆佑三壘打有2分打點，林靖凱1分打點，單局搶下3分，取得4：0領先。

獅隊雖在6局下丟掉3分，不過7局上邱智呈、陳傑憲安打串連後，林安可的高飛犧牲打追加1分；8局上雖然靠著對手控球失準，4次四壞保送、2次觸身球，攻下3分，然因雨勢過大比賽提前結束，8局上得分不算。

投手群方面，林子崴先發3局，僅被擊出1支安打無失分，投出兩次四壞球保送，接手的宋文華中繼2局，最快球速雖未達140公里，但靠著變化球角度和較佳進壘點，壓制對手，未被擊出任何安打，投出三次三振。

第6局新秀鄭副豪登板一局，最快球速145公里，可惜失投球較多，被韓華鷹打者鎖定，單局被擊出2支安打，四壞球1次，失3分。

7局下，左投楊孟沅登板時，雨勢漸大，但未影響投球表現，主投1局，未被擊出任何安打，僅投出一次四壞球保送，沒有掉分。

陳傑憲 陳重廷

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