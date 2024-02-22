中職／啦啦隊安芝儇秀小蠻腰大跳扭臀舞 網：都在看下半身

台鋼雄鷹隊韓籍啦啦隊女神安芝儇，擁有精緻臉蛋和逆天長腿，獲「最強外掛」封號。她近日在IG發文分享15秒熱舞影片，展露小蠻腰和大長腿，性感畫面吸引許多網友朝聖，直呼她根本是仙女。

安芝儇經常在社群分享私下生活辣照及熱舞影片，IG擁有近48萬粉絲，日前她分享一系列比基尼美照，就讓粉絲們大飽眼福。

安芝儇近期回南韓工作，擔任排球啦啦隊，並與隊友「柳炫朱」拍攝女團VIVIZ的歌曲「MANIAC」舞蹈挑戰短片。

影片中可見，安芝儇與柳炫朱穿緊身短版白T，下半身搭配短裙，大跳扭臀舞，兩人好身材都一覽無遺。網友紛紛留言表示，「太可愛了！我愛你」、「兩位仙女太漂亮了吧！」、「有人在看舞嗎？我都看腿！」