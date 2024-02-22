日職／陷霸凌醜聞遭韓職和中職打槍 傳安樂智大轉戰墨聯

前樂天金鷲隊投手安樂智大去年季後因霸凌醜聞，沒有被放進保留名單，形同釋出。他也幾乎遭日本球界封殺，曾傳出想轉戰美職、韓職及中職，都被拒絕，如今有消息指出，他有望加入墨西哥聯盟，延續球員生涯。

據日媒過往報導，安樂智大曾在休息室強迫後輩倒立，還強行脫褲，遭許多球員投訴。樂天球團進行內部調查，有10人透露曾遭受霸凌，安樂智大最終只能離隊。

日媒《Sponichi Annex》指出，安樂智大已搬離仙台，將住處轉往國內其他地方，仍想延續選手生涯。他曾向韓職和中職進行自我推銷，雖談判不如意，但如今在墨西哥聯盟找出一條路。

墨西哥聯盟曾被視為有大聯盟3A等級，過去打過墨聯的日本選手有鈴木誠、久保康友、荒波翔、中村勝、田澤純一、高木勇人、乙坂智等人。現年27歲的安樂智大上季出賽57場都是擔任牛棚，主投47.1局投出32次三振，防禦率3.04。