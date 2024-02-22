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中職／開幕戰外蔡其昌提明星賽進大巨蛋 蔣萬安允諾協助

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒35年例行賽將在3月30日開打，開幕戰預計安排在台北大巨蛋，聯盟會長蔡其昌昨天特別拜會台北市長蔣萬安。圖／中華職棒聯盟提供
中華職棒35年例行賽將在3月30日開打，開幕戰預計安排在台北大巨蛋，聯盟會長蔡其昌昨天特別拜會台北市長蔣萬安。圖／中華職棒聯盟提供

中華職棒35年例行賽將在3月30日開打，開幕戰重演去年總冠軍賽味全龍樂天桃猿對戰戲碼，預計安排在台北大巨蛋，聯盟會長蔡其昌昨天特別拜會台北市長蔣萬安，也討論明星賽安排在大巨蛋的規劃。

蔡其昌昨天在新春團拜時即透露，今年的職棒開幕戰味全龍已經確定安排在台北大巨蛋舉辦，另外今年球季也預計有20多場賽事會在大巨蛋舉辦。

蔡其昌也指出，聯盟的新建球場安全檢測辦法與球員實戰測試是最後一關，為此昨日特別拜會蔣萬安，做最後的討論與意見交換，預計下周與球員工會、專家委員、球團代表等進行場地現勘。

另外，今年中華職棒明星賽將回到北台灣，目前將台北大巨蛋、樂天桃園球場等兩球場納入評估，不過目前因大巨蛋檔期問題卡關，蔣萬安也允諾協助了解，期盼明星賽在台北市舉辦。

最後，蔡其昌會長也表達希望大巨蛋有平日與假日的租金差別，避免大家都擠著假日時段，也提升球團平日使用的誘因。

聯盟強調，今年大巨蛋場次達20多場，除了球團之間的協調，與遠雄大巨蛋場地租借的題目上也往返討論多次，都是希望第一年在大巨蛋的賽事能夠順利完成。

因此，針對新建球場安全檢測計畫的落實更顯重要，聯盟也計畫安排兩場熱身賽在台北大巨蛋進行實戰測試，讓教練、球員們以及賽務同仁提早熟悉台北大巨蛋的場地，同時提供使用上的反饋給遠雄公司參考，希望在今年開幕戰之前做好萬全的準備工作。

味全龍 明星賽 樂天桃猿

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