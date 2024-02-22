快訊

蓋拉格訪台之際 美宣布新一筆對台軍售

48秒擊落6枚來襲目標 服役40年的愛國者飛彈是神勇或浪費？

高雄2線3星警官上月掛病號罹「癌王」 30多年警職來不及退休驟逝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／陳傑憲先發！獅隊一軍打線 補賽迎戰韓華鷹

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊遠征日本高知，與韓職韓華鷹B班的交流賽原本因雨取消，今天進行補賽。圖／統一獅隊提供
統一獅隊遠征日本高知，與韓職韓華鷹B班的交流賽原本因雨取消，今天進行補賽。圖／統一獅隊提供

統一獅隊遠征日本高知，昨天雖然遇到天公不作美，與韓職韓華鷹B班的交流賽因雨取消，但兩隊協調後，今天進行補賽，獅隊依舊交由左投林子崴先發，陳傑憲也首次排進先發打線。

昨日高知市綜合運動場野球場原訂進行統一獅及韓職韓華鷹B班交流賽，因雨勢過大比賽取消，今天獅隊原本要到春野運動公園野球場訓練，但昨天與韓華鷹協調今日中午補賽可能性，兩隊都樂於進行賽事交流。

統一獅隊遠征日本高知，與韓職韓華鷹B班的交流賽原本因雨取消，今天進行補賽。圖／統一獅隊提供
統一獅隊遠征日本高知，與韓職韓華鷹B班的交流賽原本因雨取消，今天進行補賽。圖／統一獅隊提供

今日早上高知市天氣放晴，高知市綜合運動場野球場工作人員也進行場地整理，預計於今日中午12：30進行春訓交流賽，獅隊將由左投林子崴先發出賽。

這是獅隊到高知海外移訓的第二戰，首戰陳傑憲並未先發，今天則排進第三棒、鎮守中外野，另外陳重羽、陳重廷、林靖凱也都排入先發，加上原有的林安可、邱智呈等人，已經是一軍等級打線。

統一獅先發打序名單

第一棒：左外野 邱智呈

第二棒：指定打擊 陳重羽

第三棒：中外野 陳傑憲

第四棒：右外野 林安可

第五棒：三壘手 陳重廷

第六棒：二壘手 黃勇傳

第七棒：一壘手 林培緯

第八棒：游擊手 林靖凱

第九棒：捕手 張翔

先發投手：林子崴

林子崴 統一獅 陳傑憲

延伸閱讀

中職／好想打球⋯統一獅與韓華鷹交流賽因雨取消

MLB／韓媒曝柳賢振將重返韓職韓華鷹 已運回生活用品

中職／年輕版陳傑憲、蘇智傑？黃勇傳、林佳緯被點名

中職／一趟高鐵之旅 陳傑憲、蘇智傑多年隊友變好友

相關新聞

中職／蔡其昌提明星賽進大巨蛋 蔣萬安允諾協助

中華職棒35年例行賽將在3月30日開打，開幕戰重演去年總冠軍賽味全龍與樂天桃猿對戰戲碼，預計安排在台北大巨蛋，聯盟會長蔡...

中職／陳傑憲先發！獅隊一軍打線 補賽迎戰韓華鷹

統一獅隊遠征日本高知，昨天雖然遇到天公不作美，與韓職韓華鷹B班的交流賽因雨取消，但兩隊協調後，今天進行補賽，獅隊依舊交由...

巨人軍來台／兄弟豪華星級名單公布 桃猿主力盡出

「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」3月2日、3日在台北大巨蛋開打，球迷最關心的參賽球員名單在今天釋...

中職／高苑科大更名台鋼科大揭牌 打造雄鷹、獵鷹基地

台鋼集團挹注資源，讓位在高雄的高苑科大免於走向退場機制，並在今日正式進行更名揭牌為「台鋼科技大學」，其中部分校園將打造成...

中職／蔡其昌談國家隊選手保險權益 若籃協需要願協助

亞洲盃資格賽台灣男籃隊近日有集訓、保險等問題，中職會長蔡其昌表示，選手代表國家比賽，應該讓他們無後顧之憂，如果籃協需要中...

棒球／日本「理想上司」排行榜 大谷翔平高居第2

日本明治安田生命保險公司今天公布「理想上司」調查結果，美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日籍球星「二刀流」大谷翔平在「理想男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。