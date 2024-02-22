中職／陳傑憲先發！獅隊一軍打線 補賽迎戰韓華鷹

統一獅隊遠征日本高知，昨天雖然遇到天公不作美，與韓職韓華鷹B班的交流賽因雨取消，但兩隊協調後，今天進行補賽，獅隊依舊交由左投林子崴先發，陳傑憲也首次排進先發打線。

昨日高知市綜合運動場野球場原訂進行統一獅及韓職韓華鷹B班交流賽，因雨勢過大比賽取消，今天獅隊原本要到春野運動公園野球場訓練，但昨天與韓華鷹協調今日中午補賽可能性，兩隊都樂於進行賽事交流。

統一獅隊遠征日本高知，與韓職韓華鷹B班的交流賽原本因雨取消，今天進行補賽。圖／統一獅隊提供

今日早上高知市天氣放晴，高知市綜合運動場野球場工作人員也進行場地整理，預計於今日中午12：30進行春訓交流賽，獅隊將由左投林子崴先發出賽。

這是獅隊到高知海外移訓的第二戰，首戰陳傑憲並未先發，今天則排進第三棒、鎮守中外野，另外陳重羽、陳重廷、林靖凱也都排入先發，加上原有的林安可、邱智呈等人，已經是一軍等級打線。

統一獅先發打序名單