巨人軍來台／兄弟豪華星級名單公布 桃猿主力盡出

「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」3月2日、3日在台北大巨蛋開打，球迷最關心的參賽球員名單在今天釋出，王威晨、江坤宇、陳俊秀、梁家榮、廖健富、陳晨威等中職好手，力抗坂本勇人、菅野智之、岡本和真。

中信兄弟由平野惠一領軍，樂天桃猿則是古久保健二掌兵符，特別的是，3隊總教練都為日本籍，且都是今年首度帶隊，堪稱是菜鳥教頭的大對決，也讓這兩場交流賽還沒開打就話題十足，很有看點。

中信兄弟將參加交流賽的投手陣容，共帶上中職生涯邁入第5年的德保拉、新加盟的克迪、猛登，以及今年續留的艾士特4名洋將，搭配本土鐵牛棚陣，包括中職10年來首位左投救援王呂彥青、4年內奪得3次中繼王的吳俊偉、老經驗的後援投手李振昌等。

野手陣容由人氣內野手王威晨領銜，搭配游擊手金手套四連霸的「小可愛」江坤宇；以自由球員身份成功轉戰兄弟的強打陳俊秀，改披象袍的第1場重要對外賽事就是對上巨人，另老將周思齊，重砲陳子豪、許基宏、詹子賢都在參賽名單中。

樂天桃猿的陣容，僅帶了去年在台灣大賽表現出色的投手威能帝，成為球隊唯一洋將，其他投手陣容將以本土戰力應戰，包括本土王牌黃子鵬，去年9勝、投球局數145局，都是團隊最佳，有日職經驗的前旅日左投陳冠宇、新秀王志煊去年球季一投成名，入選11月亞冠賽中華隊，因陳俊秀自由球員轉隊案，被桃猿自兄弟指名的補償球員陳柏豪，也在名單中。

野手陣容，去年中職打擊王梁家榮在高一時期曾到日本高知中央高校念書，對日式球風很熟悉，重砲廖健富是去年打點王，兩屆全壘打王朱育賢，以及老將林泓育等主力打者，將面對巨人投手大軍的挑戰。

巨人監督阿部慎之助今年首度掌兵符，就率隊遠征打海外賽，非常重視對中職2支人氣球隊的比賽，春訓期間就預告要以「最佳陣容來台灣」。

因此巨人軍目前在沖繩春訓的選手，只要身體狀況無虞，都可望來台參與比賽，台灣球迷最熟悉的明星內野手坂本勇人、王牌先發菅野智之、4棒重砲岡本和真等人，出賽名單將相當豪華。