中職／高苑科大更名台鋼科大揭牌 打造雄鷹、獵鷹基地

台鋼集團挹注資源，讓位在高雄的高苑科大免於走向退場機制，並在今日正式進行更名揭牌為「台鋼科技大學」，其中部分校園將打造成為台鋼雄鷹棒球隊、台鋼獵鷹籃球隊訓練基地，預計2024年底完工。

高苑科大更名為台鋼科技大學，校務重新啟航後的一大亮點，就是活化校園部分場地，改建後的棒球場以及體育館，未來將做為台鋼雄鷹棒球隊以及台鋼獵鷹籃球隊的訓練空間。

高雄高苑科大今日正式進行更名揭牌為「台鋼科技大學」，其中部分校園將打造成為台鋼雄鷹棒球隊、台鋼獵鷹籃球隊訓練基地。圖／台鋼雄鷹隊提供

同時閒置的教學大樓將改造成為球員宿舍綜合大樓，包含重訓、防護、餐廳等空間一應俱全，近期開始動工，預定在2024年年底完工啟用，其中棒球場也將朝著可進行二軍賽事，並開放球迷入場欣賞球賽的方向規劃。

高雄高苑科大今日正式進行更名揭牌為「台鋼科技大學」，台鋼啦啦隊Wing Stars獻上祝賀。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼啦啦隊「Wing Stars」也回到發跡地熱情相挺，自去年8月展開選拔，經歷初選評比、複賽之後，Wing Stars曾借用台鋼科大場地舉行為期近一個月的專屬培訓，今日以正式成員身分獻上祝賀。

Wing Stars隊長螢螢說道：「重新回到這個場地百感交集，選拔時期絕對是我人生的轉淚點，讓我格外珍惜每次獲得的表演機會，那是我人生當中相當重要的時刻。」團員們也特別感謝校方提供場地讓她們勇敢追夢，充分展現自我實力，期望台鋼科大未來能孕育出更多全方位的優秀新星。