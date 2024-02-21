中職／開幕戰就在大巨蛋、接近30場 蔡其昌今拜會蔣萬安

中華職棒開幕戰設定在台北大巨蛋開打，職棒會長蔡其昌今天下午2點將拜會台北市長蔣萬安，討論賽程規劃、球場檢驗等事項，味全龍隊也證實確實將開幕戰排在大巨蛋，「設置不同票價滿足球迷。」

中職今天舉辦新春團拜，蔡其昌在致詞時聊到今年棒球活動興盛，從3月2日、3日的讀賣巨人隊交流賽，就有中信兄弟、樂天桃猿隊參與，而中職熱身賽後緊接著就是3月30日的開幕戰，今年台鋼雄鷹加入後，6隊規模讓球迷充滿期待。

龍隊是去年總冠軍，開幕戰賽程有選擇權，目前主場仍待填空，蔡其昌表示，開幕戰確實規劃在台北大巨蛋舉行，「今天下午2點鐘會去拜會蔣萬安市長，也會進行球場檢驗，要召集球員工會聯盟到外聘專家，一起檢驗，去年檢討後有擬訂新的球場檢驗辦法，一定要落實。」

龍隊領隊丁仲緯表示，目前有規劃開幕戰在台北大巨蛋，但仍要等待正式公布，「場數方面有安排一些，大概10場左右。」

日前大巨蛋曾公布場租條件，丁仲緯表示，內容有固定、變動方面，就是參考市場機制，看各隊怎麼安排，屆時也會設置不同票價去滿足不同球迷，「可能有輕度觀賽、重度體驗，有更多不同感受。」

中職賽程至今未完整公布，原因在球場設定還未定案，聯盟秘書長楊清瓏表示，根據聯盟規定，會在賽事開打前1個月公告，目前已經大致完成，也希望能盡快公布，至於台北大巨蛋場數，「滿多的，接近30場，但還是以公布的為主，各球團進駐意願都滿高的。」