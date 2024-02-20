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圍棋／海峰棋院接棒台灣棋院 共創台灣新局

中央社／ 台北20日電
台灣棋院董事長翁明顯(右)與海峰棋院林文伯董事長會面，兩人相談甚歡，正式簽署，同意發布聯合聲明，未來海峰棋院將承接台灣棋院全部業務。
台灣棋院董事長翁明顯(右)與海峰棋院林文伯董事長會面，兩人相談甚歡，正式簽署，同意發布聯合聲明，未來海峰棋院將承接台灣棋院全部業務。

增進台灣圍棋發展與進步的共同理念，海峰棋院將承接台灣棋院的全部業務，期許發揮團結力量大的精神，帶給棋士更優良、完善的職業環境。

中環集團董事長翁明顯於2000年3月成立台灣棋院，致力於培育職業棋士、舉辦職業比賽，多年來熱心贊助台灣圍棋，為棋界做出貢獻；有感於職業圍棋發展必須齊力共濟，海峰棋院董事長林文伯亦在2008年投入職業比賽的贊助。

不過，面對中國、日本及韓國的雄厚資源，因此翁明顯向林文伯提議，期盼未來兩院能為職業棋士打造一個更好的舞台和環境，而林文伯除了表達百分之百的贊同，也感謝翁明顯長年來對台灣圍棋的付出，希望兩人能爭取為台灣圍棋創造新局。

在兩院默契之下達成共識，台灣棋院與海峰棋院今天宣布，由海峰棋院在現行基礎之上，承接台灣棋院的全部業務。翁明顯更承諾，未來仍將為台灣圍棋而努力持續贊助職業賽事，替棋士們打造一個更美好的未來，而林文伯則勉勵海峰棋院全體同仁，在新力挹注後，能帶領台灣圍棋更上一層樓。

海峰棋院院長林敏浩接受中央社採訪時表示，將承接台灣棋院舉辦比賽、聯繫對外窗口等業務，期盼能發揮「團結力量大」，讓台灣圍棋有更全面發展，並沿用台灣棋院的院生制度、職業制度，「雖然這個改變很大，但希望不要造成選手的影響。」

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