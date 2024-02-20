快訊

寶二水庫聯通管破了 每秒外洩千毫升…急調周邊水庫支援

釐清法規爭議前 兆豐銀行：將暫停信用卡線上結匯業務

排球少女晉升司法官！興大24歲碩生「國考中四榜」 連拚3年揭備考絕招

中職／何恆佑高知交流賽1安1保送 盼提升穩定性爭一壘

中央社／ 台北20日電
何恆祐。統一獅隊提供
何恆祐。統一獅隊提供

中職統一獅隊今天與日本獨立聯盟高知鬥犬隊交手，先發一壘手何恆佑單場1安、選到1次保送；何恆佑是獅隊重點培養一壘新生代好手，他盼提升穩定性、爭取一軍出賽機會。

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊今天在日本高知與日本獨立聯盟高知鬥犬隊交手，何恆佑今天先發打5棒、守一壘，2局上敲出中外野方向飛球出局，4局敲出安打，6局選到四壞保送，8局敲出左外野方向飛球出局。

何恆佑在2020年選秀會第2輪被獅隊選進，2021至2023年都有一軍出賽紀錄，去年整季一軍出賽22場，敲出8支安打，打擊率1成78。

何恆佑是獅隊重點栽培一壘手新生代好手，去年球季結束後也有參加亞洲冬季棒球聯盟，總計19場出賽共72打數敲出21支安打，包括1發全壘打，打擊率2成92，好表現獲得教練團肯定。

何恆佑在春訓第一階段除了例行練習外，出發日本高知移地訓練前，也有打3場橘白隊內賽，他表示這次交流賽是非常好的機會，希望藉此驗收訓練成果，好的部分持續維持，不好的部分透過賽事及後續訓練調整。

獅隊一壘位置競爭，老經驗球員林益全、陳鏞基都是競爭者，何恆佑期待能強化攻擊力和守備穩定性，除了不斷提升，無論打擊、守備都要持續進步，更重要的是維持穩定性，相對就更有可能爭取一軍出賽。

何恆佑 統一7-ELEVEn獅

延伸閱讀

中職／獅隊「呈傳」連線都雙安 郭俊麟先發3局失1分

中職／二訪高知更清楚自己目標 陳重羽：多了一份穩定

高知日台友好議員連盟送上名產 知道獅隊是10冠球隊

中職／獅隊20日對戰獨聯高知鬥犬 3鬼休2鬼先上林安可

相關新聞

中職／啦啦隊奶昔曝曾被陌生男子性騷擾 嚇到無法及時反應

富邦悍將啦啦隊人氣成員奶昔近日上樂天女孩琳妲的節目，暢談加入啦啦隊以來的點點滴滴，她也回憶起去年12月在一場活動中被陌生人性騷擾的事情。 現年25歲的奶昔畢業後先成為Fubon Angels練習

中職／何恆佑高知交流賽1安1保送 盼提升穩定性爭一壘

中職統一獅隊今天與日本獨立聯盟高知鬥犬隊交手，先發一壘手何恆佑單場1安、選到1次保送；何恆佑是獅隊重點培養一壘新生代好手...

中職／林益全老婆林家嘉出書 揭秘爭取高薪精采幕後

統一獅隊球星林益全的老婆「家嘉姊」林家嘉出書，書中揭秘林益全效力義大犀牛爭取高薪的幕後，也分享考取教練、重訓、營養學等多...

棒球／負笈史丹佛選3號 佐佐木麟太郎盼看齊長嶋茂雄

日本旅美棒球好手大谷翔平的母校花卷東高校學弟佐佐木麟太郎將留學美國史丹佛大學，他今天表示未來將兼顧學業與棒球，也透露選擇...

棒球／525轟名將清原和博之子想挑戰日職 自曝曾討厭父親名字

清原正吾是525轟名將清原和博的大兒子，他目前就讀慶應義塾大學，在大四賽季將扛下離隊學長留下的空缺，成為當家第四棒，他在《日刊體育》受訪時透露曾討厭父親名字，但現在父親成為他打球動力。 清原和博

中職／獅隊「呈傳」連線都雙安 郭俊麟先發3局失1分

統一獅隊赴日本高知移地訓練，今天在首場春訓熱身賽面對獨立聯盟高知鬥犬隊，先發投手郭俊麟投3局失1分、最快球速146公里，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。