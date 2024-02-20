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棒球／負笈史丹佛選3號 佐佐木麟太郎盼看齊長嶋茂雄

中央社／ 東京20日綜合外電報導
史丹佛大學13日宣布，大谷高中學弟強打佐佐木麟太郎將於今年4月入學，並公布他面帶微笑、身著史丹佛3號球衣的照片。 截圖自史丹佛棒球隊官方X
史丹佛大學13日宣布，大谷高中學弟強打佐佐木麟太郎將於今年4月入學，並公布他面帶微笑、身著史丹佛3號球衣的照片。 截圖自史丹佛棒球隊官方X

日本旅美棒球好手大谷翔平的母校花卷東高校學弟佐佐木麟太郎將留學美國史丹佛大學，他今天表示未來將兼顧學業與棒球，也透露選擇背號3號跟日本傳奇球星長嶋茂雄有關。

佐佐木麟太郎目前是花卷東高校的高三學生，高中生涯總計敲出140支全壘打刷新日本高中生紀錄，日前宣布2024年3月畢業後赴美留學。

史丹佛大學（Stanford University）本月宣布佐佐木今年將入學，且公布他身著史丹佛3號球衣的照片。

日本富士新聞網報導，佐佐木今天在花卷東高校舉行記者會，表示「深知（史丹佛大學）是世界頂尖大學」，認為能前往念書且作為棒球選手比賽感到光榮與驕傲。

關於棒球與未來的學業，他表示「不僅會專注棒球，對學業也有堅持」，也說「將與說著不同語言、擁有各種文化、思考方式的人交流，希望建構更豐富的知識、智慧、思考等，會以這些為動力持續練習棒球」。

佐佐木目前視學習語言為首要任務，持續精進英語能力。

談及效力美國職棒大聯盟MLB多倫多藍鳥投手菊池雄星與洛杉磯道奇的大谷翔平等學長校友，佐佐木表示「如果有機會，希望能獲得各種建議與指導」。

此外，佐佐木今天說明背號3號是自己所選，這是日職讀賣巨人隊終身名譽總教練長嶋茂雄選手時期背號。

他說：「提及3號就想到長嶋茂雄，在我腦海深處有他的形象。他不僅在職棒創下紀錄，也讓大家印象深刻，因此能披上3號球衣相當開心」。

史丹佛大學（Stanford University）棒球隊總教練艾斯奎（David Esquer）日前表示，佐佐木麟太郎將獲得全額獎學金，學費、住宿費也全數由校方負擔。

而史丹佛大學4年學費高達約5000萬日圓（約新台幣1060萬元），學費之外的宿舍費、伙食費，4年約1700日圓（約新台幣361萬元），而這些費用將由校方負擔。

佐佐木預計3月底赴美，4月起開始與史丹佛大學棒球隊練習。

大谷翔平 棒球

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