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中職／啦啦隊奶昔曝曾被陌生男子性騷擾 嚇到無法及時反應

聯合新聞網／ 綜合報導
富邦啦啦隊成員奶昔(左)、樂天女孩琳妲(右)。 截圖自影片
富邦啦啦隊成員奶昔(左)、樂天女孩琳妲(右)。 截圖自影片

富邦悍將啦啦隊人氣成員奶昔近日上樂天女孩琳妲的節目，暢談加入啦啦隊以來的點點滴滴，她也回憶起去年12月在一場活動中被陌生人性騷擾的事情。

現年25歲的奶昔畢業後先成為Fubon Angels練習生，前年3月成為正式成員，迅速成為球迷關注焦點，去年更成為經典賽最強啦啦隊一員，獲得「職棒IU」封號，還推出個人寫真桌曆和單曲。

當被問到感情生活時，奶昔透露自己交過3任男友，最後一任在5年前分手，男方正好是琳妲的國小同學。男方當時主動追求她，沒想到交往1個月就被分手，讓琳妲不禁直言：「渣男！」奶昔更透露男方和自己的女性友人交往至今，但她可以接受。

去年12月奶昔曾在個人IG發文，透露自己被性騷擾很不舒服，琳妲也問起這件事，奶昔回憶，當時廠商沒提供休息室，她自己坐在戶外，有一名男子送她暖暖包，卻突然來回撫摸她的手臂，還摸了兩次，她當下被嚇到無法及時反應。

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