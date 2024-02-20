高知日台友好議員連盟送上名產 知道獅隊是10冠球隊

統一獅隊前進日本高知移地訓練，今天將與日本獨立聯盟高知鬥犬隊進行交流賽，賽前高知縣日台友好議員連盟會長弘田兼一、高知縣日台親善協會會長有田憲一等人來到球場，準備高知縣名產致贈給獅隊教練團及選手們。

弘田兼一表示，「歡迎統一獅蒞臨高知縣春訓交流，也是獅隊第二次蒞臨，在這次春訓交流賽進行三場比賽，希望獅隊這次的交流賽能夠收穫滿滿，知道獅隊是中華職棒最多總冠軍10座優秀球隊，更期待獅隊今年可以在賽季拿下總冠軍，預祝各位賽事順利、平安健康。」

獅隊球團感謝高知縣提供這麼好的訓練環境，也能夠跟在高知縣內春訓的球隊進行交流賽，也特別由總教練林岳平、隊長陳傑憲、陳韻文、陳重羽、邱智呈、古林睿煬代表，回贈球隊球帽及禮盒贈送給高知縣日台友好等各位代表。