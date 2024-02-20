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高知日台友好議員連盟送上名產 知道獅隊是10冠球隊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊前進日本高知移地訓練，今天賽前高知縣日台友好議員聯盟會長弘田兼一、高知縣日台親善協會會長有田憲一等人來到球場，準備高知縣名產致贈給獅隊。圖／統一獅隊提供
統一獅隊前進日本高知移地訓練，今天賽前高知縣日台友好議員聯盟會長弘田兼一、高知縣日台親善協會會長有田憲一等人來到球場，準備高知縣名產致贈給獅隊。圖／統一獅隊提供

統一獅隊前進日本高知移地訓練，今天將與日本獨立聯盟高知鬥犬隊進行交流賽，賽前高知縣日台友好議員連盟會長弘田兼一、高知縣日台親善協會會長有田憲一等人來到球場，準備高知縣名產致贈給獅隊教練團及選手們。

弘田兼一表示，「歡迎統一獅蒞臨高知縣春訓交流，也是獅隊第二次蒞臨，在這次春訓交流賽進行三場比賽，希望獅隊這次的交流賽能夠收穫滿滿，知道獅隊是中華職棒最多總冠軍10座優秀球隊，更期待獅隊今年可以在賽季拿下總冠軍，預祝各位賽事順利、平安健康。」

獅隊球團感謝高知縣提供這麼好的訓練環境，也能夠跟在高知縣內春訓的球隊進行交流賽，也特別由總教練林岳平、隊長陳傑憲、陳韻文、陳重羽、邱智呈、古林睿煬代表，回贈球隊球帽及禮盒贈送給高知縣日台友好等各位代表。

總教練林岳平表示，「球隊有將近七成以上的教練和選手都是第一次來到高知參加春訓交流賽，這次交流賽進行除了把握難得機會與其他職業好手切磋及學習，也讓我們認識日本高知縣這個城市，對於高知縣能夠有這麼完善的訓練場地，就算是遇到天候不佳也能讓球隊依照計畫完成訓練，真的十分感謝。」

統一獅隊前進日本高知移地訓練，今天賽前高知縣日台友好議員聯盟會長弘田兼一、高知縣日台親善協會會長有田憲一等人來到球場，準備高知縣名產致贈給獅隊。圖／統一獅隊提供
統一獅隊前進日本高知移地訓練，今天賽前高知縣日台友好議員聯盟會長弘田兼一、高知縣日台親善協會會長有田憲一等人來到球場，準備高知縣名產致贈給獅隊。圖／統一獅隊提供
統一獅隊前進日本高知移地訓練，今天賽前高知縣日台友好議員聯盟會長弘田兼一、高知縣日台親善協會會長有田憲一等人來到球場，準備高知縣名產致贈給獅隊。圖／統一獅隊提供
統一獅隊前進日本高知移地訓練，今天賽前高知縣日台友好議員聯盟會長弘田兼一、高知縣日台親善協會會長有田憲一等人來到球場，準備高知縣名產致贈給獅隊。圖／統一獅隊提供

林岳平 統一獅 陳傑憲

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