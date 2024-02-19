中職／離開待了9年的桃猿 啦啦隊張語芯：哭了好幾回
中華職棒休賽季樂天桃猿啦啦隊陣容大異動，雖補進4名新人外，但人氣成員林襄和資深成員張語芯離隊。張語芯近日在社群媒體訴說不捨之情，自曝收到大家的關心後，哭了好幾回，並期盼未來能和球迷們再次相聚。
現年34歲的張語芯畢業於台灣戲曲專科學校京劇科，早在2015年就加入樂天女孩前身「LamiGirls」，啦啦隊生涯長達9年，期間發行過單曲及寫真書，人氣相當不錯，她透露離隊是個人規劃，希望大家不要亂猜測原因，並給予祝福和支持。
她回顧自己待在桃猿隊很長的時間，參與過Lamigo兩連霸、三連霸、冠軍遊街、陳金鋒引退等重要時刻，她相信這些回憶都會成為這輩子最驕傲的時刻，期待未來能和小孩分享：「你媽媽我曾是樂天女孩」。
張語芯還分享短片，內容包含這9年來的點點滴滴，她也發限時動態寫道，「9年時間一晃眼就這樣過了，時間真的不等人，我們都要好好珍惜身邊的人事物。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言