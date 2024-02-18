中職／悍將內戰投球計時器登場 王念好敲二壘打

富邦悍將隊今天在稻江訓練基地進行春訓首場隊內藍白熱身賽，因應今年中職加快比賽節奏的規定，在熱身賽首次啟用投球計時器，教練團實際觀察實戰情形，也在比賽中和選手討論及提醒，加速適應今年的新規則。

悍將今天分為悍將藍、白隊對決，1局上藍隊范國宸敲出安打首開紀錄，3局王念好敲出二壘打帶有2分打點擴大領先，4局下辛元旭獲得保送，王苡丞、高捷安打串連，為白隊追回1分。7局上藍隊孔念恩、高國麟連續安打，葉子霆敲安送回2分，王正棠安打補上單局第3分，最終藍隊以6：1擊敗白隊。

藍隊王正棠、范國宸、孔念恩單場雙安，葉子霆、王念好、戴培峰和高國麟也都有安打；白隊敲安球員則有劉俊豪、辛元旭、王苡丞和高捷。

投手部分兩隊各8名投手各負責1局投球，白隊先發投手江國豪投1局失1分、送出2次三振，藍隊先發投手陳仕朋1局無失分，後援投手白隊王尉永僅用5球製造三上三下，藍隊曾峻岳關門完成三上三下，最快球速147公里。

本季聯盟規定投手投球秒數限制為壘上無人20秒、有人25秒，今天練習賽首度在實戰中啟用投球時鐘，投手教練郭勇志表示，「今年在春訓開始就有準備，今天看起來雖然沒有人違規，但有少數投手節奏比較慢一點，會再協助選手修正，練習雖然就有測投球秒數，但實際比賽還是有落差，接下來需藉由比賽適應，讓節奏更明快。」

郭勇志表示，「教練團和選手之間也會持續討論，尤其投捕手之間要更了解對方，就能讓節奏更明快，接下來的對外自辦賽及官辦熱身賽，相信會讓選手們更快進入狀況。」