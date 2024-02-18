中職／獅隊前往高知！郭俊麟不同視角出征 想證明自己

統一獅隊今天兵分兩路，總教練林岳平率領一軍教練團及29位選手，搭乘中華航空前往日本高知，展開雙獅交流賽，郭俊麟重返熟悉的土地更換不同視角，從五年前在高知等待統一獅，到今天隨獅隊重返高知。

本次統一獅前往日本高知以賽代訓移地訓練，選手以外野三帥陳傑憲、蘇智傑、林安可帶領年輕新秀選手為主體，透過海外移地訓練讓許多新生代選手累積與國外職業選手對戰經驗。

獅隊今天移動前往高知，明日下午將前往春野總合運動公園野球場進行訓練調整，接下來20日對戰日本獨立聯盟高知鬥犬、21日對戰韓職韓華鷹B班、23日對戰日職埼玉西武獅B班。

郭俊麟預計扛起首戰先發，他表示：「這次前往日本高知交流賽的心情其實很特別，五年前在高知等統一獅來，而這一次是跟著統一獅來到高知，但同樣的心情都是很期待從交流賽有所收穫。」

今年郭俊麟以先發身分調整，出發前已經進行兩次實戰，他表示：「這次交流賽希望能夠透過實戰比賽，看看自己改變了多少，對於去年季賽後針對投球機制進行一些調整，希望能看到好的成效，對於不足的地方持續修正。」

新秀林培緯是首度出國參與球隊交流賽，他表示：「去年季末冬季聯盟賽事自己因為傷勢錯失與國外職業好手切磋學習的機會，今年能夠參與球隊這次交流賽機會，就是想多把握機會，在每一場球賽都能有所收穫。」

甚至這也是林培緯第一次搭飛機出國，他說：「我想這會是一個很棒的體驗，但最重要的還是珍惜教練團給予的機會，讓自己更好，成為一位有競爭力的職棒選手。」