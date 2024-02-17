中職／年輕版陳傑憲、蘇智傑？黃勇傳、林佳緯被點名

統一獅隊球星陳傑憲、蘇智傑進入中生代，成為球隊中流砥柱，也多了指導後輩的角色，觀看隊內年輕球員，兩人也在不同人身上找到自己年輕時的影子，陳傑憲認為黃勇傳的「大膽」很像自己，蘇智傑則認定林佳緯跟自己一樣「悶騷」。

陳傑憲、蘇智傑是2016年選秀同梯，攜手加入獅隊，逐步成為球隊不可或缺的戰力，回頭看年輕世代，陳傑憲認為黃勇傳與自己很相像。

陳傑憲表示，黃勇傳場上場下都很活潑，個性跟自己年輕時候一樣衝，尤其遇到強勁對手的勝負心更強，「場上看不出是個菜鳥，很享受比賽。」

膽子甚至比年輕的陳傑憲還大，陳傑憲說：「他比較敢跟教練回應，我剛進來的時候教練嚴格，我也比較聽話，後來才比較展現自己。」

至於蘇智傑則點名去年選秀獅隊第一指名林佳緯，被虧是不是因為顏值關係？蘇智傑笑說：「顏值大家都不錯啦，他在場上比較沉默，但私下聊起來滿有想法的，有時傑憲鬧他也會回應，算是悶騷型，我自己也是這樣，場上沒有太多話，用表現告訴大家我是怎麼樣的人。」

如今雙傑都已經是獅隊招牌球星，蘇智傑表示，自己出入時會特別注意服儀，尤其球隊有規定，不能穿拖鞋出門，「就算去樓下7-11也不能穿拖鞋。」陳傑憲則表示，能夠走到這個地步，是靠一步一步努力，也想跟學弟說，有一天就會換他們要扛起責任，「讓大家更愛棒球。」