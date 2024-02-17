中職／猛獅全壘打舞復出 陳傑憲：不理安可了

統一獅隊去年球季顧慮林安可感受，取消開轟後一定要跳舞的內規，不過今年陳傑憲續任隊長，決定恢復傳統，開轟後還是要跳舞，陳傑憲說：「不理安可了。」

陳傑憲與蘇智傑今天在所屬經紀公司躍樂運動行銷安排下，舉辦媒體茶敘，回顧去年球季，對陳傑憲來說是事件滿滿的一年，從去年季前家人過世、打經典賽，後來小孩子出身第一次當爸爸，到球隊打進季後賽，並在亞冠賽擔任隊長，都是不同體驗。

陳傑憲表示，入選經典賽的時候，因為球隊強者多，自己設定自己是輔助，拋下在母隊是主力的想法，也因此壓力相對較小，「反而能夠開心享受一切，對自己是不一樣的成長。」

至於球季結束後的亞冠賽，陳傑憲認為，比賽的強度沒經典賽那麼大，壓力主要來自如何幫助年輕選手，「自己會想說，應該要做些什麼，去幫助他們進入狀況，但我想太多了，現在年輕選手很快就能融入，加上味全拿下總冠軍，他們的選手都有高強度比賽經驗了。」

去年球季統一獅隊雖然取得上半季冠軍，但在季後賽失利，未能闖進冠軍戰，陳傑憲今年續任隊長希望喚醒隊友野性，也宣告全壘打舞將重新復出，「開轟後跳舞還是能夠帶動球隊士氣，有時候即使落後，但開轟後跳舞，會讓球隊氣氛更好。」