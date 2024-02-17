中職／左投暴增獅隊有準備 蘇智傑：習慣就好

中華職棒今年開季球各隊積極佈局左投手，統一獅隊打線更明顯「左傾」，勾起球迷心中的「恐左症」回憶，不過蘇智傑認為，左投多反而增加適應機會。

中職今年加入新同學台鋼雄鷹隊，新球季6隊競爭，且外援戰力補進不少左投，整個聯盟在開季前包含本土投手，已經有52位左投，而獅隊代表性右打胡金龍、陳鏞基都已40歲，今年有潛力股林培緯競爭。

獅隊「外野三鬼」蘇智傑、陳傑憲、林安可都是左打，2020年更有「恐左」的症狀，陳傑憲認為，當時面對左打數據不佳，主要原因還是當時左投如德保拉、米蘭達等，能力很好，但近年球隊已經沒有這個狀況。

蘇智傑就是代表人物，他在2020年對左投打擊率僅1成74，去年卻是2成98，與面對右投的3成整相去不遠，蘇智傑表示：「左投其實多看就會習慣，右打怎麼不會怕右投？因為從小就打到大，左打對左投也是一樣。」

然而看新聞也知道，今年外籍左投人數暴增，蘇智傑透露，球隊今年春訓也特別為此準備，「有請練習生來幫忙餵球，多習慣左投的出手角度、方式，幫助我們去習慣，重點還是打擊策略，球都是要通過本壘板的。」

陳傑憲則指出，左投人數增加對左打者來說也是好事，「能夠提前去適應，在國際賽的時候會更好應對，幫助自己成長。」