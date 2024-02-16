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中職／杜禹鋒有天分海外交流賽磨練 期待見到今宮健太

中央社／ 石垣市16日電

中職樂天桃猿隊新秀杜禹鋒還沒一軍亮相，但春訓兩趟交流賽都在名單內備受期待；二軍總教練曾豪駒稱讚看到天分，杜禹鋒把握機會，也期待宮崎交流賽近距離觀察今宮健太守備。

中華職棒樂天桃猿隊2月安排兩趟赴日交流賽，17日、18日將在日本石垣市與日職千葉羅德海洋隊打交流賽，接著24日、25日赴日本宮崎打交流賽，將與福岡軟銀鷹、歐力士猛牛隊一軍陣容交手；去年季中選秀第6輪被桃猿選進的內野手杜禹鋒，兩趟比賽都被帶入名單中。

曾豪駒表示，杜禹鋒目前還在養成階段，但看得出天分，球團希望一步一步養成，目前觀察杜禹鋒的穩定度是優勢，守備能力及傳球都不錯，對於比賽的解讀能力和掌握度都算很高。

杜禹鋒高中時期高一守游擊，高二開始移防二壘，進到職棒後出賽雖然以二壘為主，但練習時游擊守備守得也蠻多的。曾豪駒表示，杜禹鋒算是多守位球員，今年也會讓杜禹鋒有多點機會守游擊。

杜禹鋒表示，得知也有被帶入宮崎交流賽名單時嚇一跳，首度與國外球隊有交流機會希望好好把握，平常就喜歡看日職球員守備的影片，希望可以近距離觀察軟銀隊內野好手今宮健太的守備。

杜禹鋒認為，進到職棒後，場上的變化更多，不像業餘時期比較單純，希望更細膩一點應對，目前都還在學習中，春訓時與比較有經驗的學長一起訓練，會偷偷觀察學長們練習，馬傑森也會提醒一些守備狀況。

桃猿隊今天抵達日本石垣島，下午也安排練球，杜禹鋒首度在全黑土的場地守備練習，直言很不一樣，彈跳也沒有很規律、比較難掌握，還需要再適應一下。

曾豪駒 樂天桃猿 軟銀

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