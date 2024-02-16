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中職／味全龍啦啦隊-2 初代成員軒軒、練習生講薑離隊

聯合新聞網／ 綜合報導
味全龍啦啦隊「小龍女」成員講薑、軒軒離隊。 截圖自Dragon Beauties小龍女FB
味全龍啦啦隊「小龍女」成員講薑、軒軒離隊。 截圖自Dragon Beauties小龍女FB

味全龍昨天發文宣布啦啦隊「小龍女」成員軒軒及講薑近日合約期滿，將離開球隊，引發許多粉絲不捨。

軒軒2019年底加入味全龍，經歷過巨龍抵嘉、冬盟、二軍、一軍等不同時期的應援，一路隨味全龍成長茁壯，總是在場上賣力吶喊，毫不保留的應援，場邊活動也常見她與粉絲貼心互動的身影，但今年因養傷關係，有段時間無法在球場與球迷見面。

練習生講薑2022年季中加入，負責4到6局帶動應援，並成為孩子王、小球迷們喜愛互動的大姐姐。熱愛棒球的她也常出現在各球場，與客隊龍迷一同為龍將打氣加油，去年一同見證紅色彩帶灑落，共享冠軍喜悅。

消息一出，許多球迷紛紛表達難過之情，「我要哭了」、「軒軒從二軍就開始應援，真的很感謝她，講薑也很努力，都辛苦了」、「講老師是世界上最親切的啦啦隊女孩，可惜無法再跟講薑一起應援了」。

味全龍 啦啦隊

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