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巨人軍來台／對戰兄弟加開又完售 三階段堆高台灣棒球紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」第三階段門票今天開賣，對兄弟之戰又被搶光了。 聯合報系資料照
「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」第三階段門票今天開賣，對兄弟之戰又被搶光了。 聯合報系資料照

「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」第三階段門票今天開賣，3月2日與中信兄弟隊之戰又被搶光，因座位未完全開放，還看不到台北大巨蛋4萬人滿場的傳奇數字，但依舊繼續堆高台灣棒球史觀眾人數紀錄。

讀賣巨人隊慶祝創隊90週年來台，連續兩天與中職人氣球隊交手，2日對決兄弟、3日對上樂天桃猿隊，配合台北市政府及場地方評估採取分階段售票，前兩階段陸續開放內野、外野席次。

今天中午開賣的第三階段分別是L4本壘後方1280元、一三壘側1080元以及L5區域最低票價800元起，也是台北大巨蛋啟用以來首次開放的區域。

2日巨人兄弟之戰最熱銷，前兩階段就已經完售，保底3萬人，第三階段開賣後也率先宣告售罄，只剩下少數輪椅席剩餘票券，3日巨人與猿隊之戰則在熱銷中。

啦啦隊名單也在日前公布，讀賣巨人「VENUS」將來台獻技，中信兄弟Passion Sisters由峮峮、貴貴、小安、希希、君白、畇二、凱蒂、波波組成，樂天桃猿Rakuten Girls則是籃籃、十元、筠熹、Yuri、雅涵、若潼、菲菲以及孟潔，要把應援曲搬到台北大巨蛋，讓日本球迷感受台灣對棒球的熱情。

中信兄弟 樂天桃猿 讀賣巨人

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