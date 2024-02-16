中職／依約定等到曾子祐來對決 潘威倫：會是不錯過程

台鋼雄鷹初代狀元郎曾子祐在加盟時曾喊話，想與偶像「嘟嘟」潘威倫對決，當時潘威倫回應：「台鋼後年才上一軍，我要保持好身體狀態。」而他說到做到，在今年生涯最後一個球季，有望在一軍實現這場超過20歲的年齡差對決。

20歲的曾子祐曾是統一獅球迷，小時候參加棒球夏令營與潘威倫的合照是他珍貴回憶，2022年選秀獲得台鋼第一指名，也大方說出自己的目標就是對決嘟嘟。

台鋼經歷去年二軍磨練，今年將首次升上一軍，而今年3月將滿42歲的潘威倫則要迎接球員生涯最後一年，今年將是兩人首次也可能是最後一次在一軍對決的機會。

與曾子祐的約定，潘威倫還有印象，歪著頭想了一下說：「他加入那年有說過，後來我們在二軍就有對決過。」兩人首次對戰是去年自辦熱身賽，當時潘威倫讓曾子祐敲出高飛球接殺，而去年在二軍一共對戰6打席，潘威倫僅被敲1支安打，另有1次三振、2次四死球。

潘威倫距離生涯第150勝只差2勝，總教練林岳平也設定他為先發人選之一，有望在一軍完成與曾子祐的對決之約，潘威倫說：「現在到一軍還有機會，相信對彼此來說都是不錯的過程。」

攤開統一獅隊今年賽程，與新軍台鋼雄鷹隊交手最快是4月12日起的三連戰，將在統一主場，只不過地點還未確定。