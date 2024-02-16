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中職／悍將3測試投手1人引退、2人等模擬考 林華韋這麼說
富邦悍將隊邀請3位前猿隊投手隨隊測試，蘇俊羽先一步做出決定，他昨天已向悍將球團表達離開的想法，深夜透過IG限時動態告別，為棒球生涯畫下句點。游朝惟、范柏絜則要等待春訓熱身賽實戰檢驗，球團再決定是否端上正式合約。
悍將季後透過戰力外名單簽下江國謙，另外邀請蘇俊羽、游朝惟、范柏絜隨隊測試，是否留用結果尚未出爐，蘇俊羽先一步向悍將球團表明離開的想法。
領隊林華韋表示，「蘇俊羽昨天自請想要先行結束測試，因為他說手部和身體感覺都不是非常理想。」至於游朝惟、范柏絜，林華韋表示，原本預計在年前要決定，但教練團比較慎重，將先等待測試賽投球後再做出決定。
蘇俊羽透過IG表示，「很難抉擇、很糾結的一個決定，身體狀況跟考量現實的關係，讓我無法在職棒的舞台持續發光發熱，謝謝我在職棒生涯將近快10年的時間持續關心與支持我的大家，我決定為我的職棒生涯畫上句點，朝新的方向前進，我還是很愛棒球，不會忘記棒球占我人生中很大的意義。」
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