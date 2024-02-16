中職／沒等悍將給答案 投手蘇俊羽宣布引退：很糾結的決定

前樂天桃猿隊右投蘇俊羽去年季末被球團放在戰力外名單，他春訓期間接受富邦悍將隊邀請測試，沒想到昨天深夜蘇俊羽在個人社群媒體宣布，將離開職棒舞台。

蘇俊羽在個人IG發限時動態，「很難抉擇，很糾結的決定，身體狀況跟考量的關係，讓我無法在職棒舞台持續發光發熱，謝謝我在職棒生涯將近快10年時間，持續關心與支持我的大家。我決定為我的職棒生涯畫上句點，朝新方向邁進，我還是很愛棒球，不會忘記棒球佔我人生中很大的意義。」

蘇俊羽與前隊友游朝惟和范柏絜在春訓期間，現身悍將春訓，相約農曆年前通過測試延續職棒生涯，不料他卻突然宣布引退。

現年27歲的蘇俊羽在2015年選秀會獲樂天第5輪指名，生涯在一軍出賽共34場，拿下4勝7敗2中繼，主投101.8局，防禦率6.13。