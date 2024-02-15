籃球／納悶隊友剩6人 劉錚發文：人不齊怎麼磨合？

中華隊下周四就要在和平籃球館迎接2025年亞洲盃資格賽首戰，團隊上周展開集訓，今天隊長劉錚卻在社群發文，不解隊友要回到母隊參加職籃，導致訓練只剩6、7人如何備戰、磨合，讓他「很納悶」；中華隊總教練桑茂森解釋，球員回母隊都是事前都知情，但今天和昨天訓練人數落差確實明顯，可能讓劉錚因此有感而發。

亞洲盃資格賽共24隊分成6組，中華隊和香港、菲律賓及紐西蘭分到B組，分組前2直接晉級亞洲盃會內賽，分組第3名參加外卡賽，爭取另外4張會內賽門票；第一階段今年2月舉行，中華隊22日主場迎戰紐西蘭，25日就要飛往馬尼拉出戰菲律賓隊，第二階段今年11月進行。

中華隊先選出24人大名單，再取15人展開集訓，成員是游艾喆、林俊吉、高錦瑋、林秉聖、阿巴西、謝亞軒、張家禾、劉錚、林信寬、王皓吉、陳侑昫、譚傑龍、林正、謝宗融和阿提諾，不過歸化的阿提諾和中華籃協仍在討論合約事宜，阿巴西踝傷未癒，中華隊最多就是13人訓練。

桑茂森提到，劉錚一口氣答應徵召，且上周一從中國大陸返台，當天晚上就報到並投入訓練，讓教練團和球員心情都很雀躍，這幾天練球氣氛和強度也真的好，但因周末T1聯盟和PLG都有賽程，還有球隊是要移動到南部，這部分在徵召前就有和球隊達成共識，球員若有賽程周四將會先回歸母隊、比完賽回到中華隊，可能一下子成員減少，造成劉錚不舒服。

桑茂森強調，目前陣容都是各隊球員，如何在中華隊找到最合適的角色，是教練團努力課題；他也提到，不論球員、教練團和協會，各方都有在努力，大家都希望中華隊能有更好成績。

劉錚社群全文：

很納悶，這樣真的是一支準備（下個禮拜）要比賽的球隊嗎 ？訓練只剩6、7個人 ，全部都回去母隊準備各自聯賽的比賽，而且還都是全新的人⋯給我的感覺就像是臨時組湊有意願的人去打這個比賽，相應對的配套措施呢，人都不齊我們要怎麼磨合，跟去年一樣，在我們沒有參與多少集訓的時候，安排了一些比賽，出去被打成那個樣子，真的很難看，至少在前置作業上我們要有所準備，對吧？ 印象中以前的中華隊，是帶著很多人的期許出去比賽，輸了，技不如人，回來再多練，但現在，是連前面的準備都不足了，更別提大家都關心的保險問題⋯再浪費大家為這支球隊付出的努力以及時間！以後真的沒人要來了⋯我的年紀也擺在這，很多以前的問題到現在，還是存在，沒記錯我們應該是亞洲第一個有規劃的球隊？那現在？怎麼解決？什麼時候能解決？（圖片是2018雅加達亞運全本土陣容）沒記錯打破48年前的紀錄 第四名 回程班機旁還有戰鬥機放煙火歡迎慶祝！