棒球／大谷學弟佐佐木麟太郎將赴美留學 披史丹佛大學3號球衣
日本旅美棒球好手大谷翔平母校花卷東高校強打佐佐木麟太郎將赴美留學，史丹佛大學13日宣布，佐佐木麟太郎將於今年4月入學，並公布他面帶微笑、身著史丹佛3號球衣的照片。
佐佐木麟太郎目前是花卷東高校的高三學生，高中生涯總計已敲出140支全壘打，刷新日本高中生紀錄，並在2023年10月宣布2024年3月畢業後計劃赴美留學，不參加日職選秀，動向備受矚目。
日本放送協會（NHK）報導，花卷東高校表示，佐佐木持續精進英文，並為高中畢業後的訓練做準備。
佐佐木預計在2025年2月之後，首度在美國的大學比賽中亮相。
他預定於2月20日在花卷東高校舉行記者會。
日本電視台（Nippon TV）報導，位於美國加州的史丹佛大學（Stanford University）棒球隊曾在1987年與1988年連霸全美大學體育聯盟（NCAA）的大學世界大賽（College World Series），並於2021年起連續3年殺進8強，可謂棒球名校。
而史丹佛大學棒球隊赫赫有名的校友包含紐約洋基的已退役名投穆西納（Mike Mussina），與底特律老虎總教練辛區（A.J. Hinch）。
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