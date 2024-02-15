中職／葉總點名王維中先發拚10勝 坦言布里悍大洞難補

味全龍隊今天在斗六球場舉行春訓開訓典禮，總教練葉君璋點名左投王維中本季擔任先發投手，希望他能拚出生涯首次單季10勝紀錄。

王維中在龍隊3季出賽86場，其中32場先發，去年首次擔任全職後援投手，生涯合計10勝16敗23中繼1救援、防禦率3.11，單季最多勝紀錄是前年4勝。

王維中年初服完12天補充役，葉君璋說：「他因為當兵的關係，春訓進度有點往後退，看看能不能拚到10勝。」

味全龍隊總教練葉君璋全力備戰新球季。記者侯永全／攝影

中職今年重回6隊規模，葉君璋認為，各隊看起來都不錯，新球季每個環節、洋將戰力、傷兵問題都會影響團隊表現，他說：「布里悍（去年防禦率王）未能歸隊，目前看起來是有影響到。」

龍隊目前擁有5名洋投鋼龍、伍鐸、赫雷拉、高梅茲和去年效力富邦悍將的艾普勒；葉君璋表示，布里悍能吃局數、勝場數，不知誰能補上這個空缺，希望艾普勒能補上，最好投出10勝。

葉君璋透露王維中、 徐若熙、林子昱是本土先發的優先人選，呂偉晟、廖任磊在春訓也有好的改變，希望他們可以保持下去，只要投得好，先發、後援都OK。