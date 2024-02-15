中職／期待開幕戰大巨蛋登板 徐若熙坦言選項暫無旅外

味全龍隊新生代強投徐若熙邁入一軍生涯第3季，總教練葉君璋希望他的投球局數破百，能夠達到120局，徐若熙說：「開心就好，當然想要完成任務。」

2021年登上龍隊一軍，徐若熙在菜鳥球季出賽20場（19場先發），合計81局投出3勝7敗、防禦率3.11，前年因傷整季休兵，去年復出5場（4場先發）只投15.1局，戰績1勝、防禦率1.17。

葉君璋表示，徐若熙過去單季最多81局，希望他今年保持健康，能夠投到100到120局。

面對總教練的期待，徐若熙的態度相當正面，他說：「先發投手主要就是吃局數，不管用什麼方式。」

龍隊將在3月30日開幕戰和樂天桃猿隊交手，徐若熙表示，已經進牛棚3、4次，當然希望開幕戰登板，現在最重要是把狀況調整好，到時在任何球場投球都好，若能在台北大巨蛋，大家看球比較舒服。

去年亞洲錦標賽已在大巨蛋亮相，徐若熙坦言會想挑戰更高層級的比賽，不過「旅外」不是目前心中第一選項，笑說：「還未在中職長期投出成績，想也沒用，回去睡覺慢慢夢就好。」

徐若熙表示，現在沒未練新球種，強化原來球路更重要。