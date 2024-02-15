中職／龍隊開幕戰第一目標大巨蛋 新竹球場確定整季無望

中職新球季將於3月30日開打，味全龍隊將在主場迎戰樂天桃猿隊，重演去年「台灣大賽」交手戲碼，龍隊領隊丁仲緯今天表示，在台北大巨蛋進行開幕戰是第一目標，其次是天母球場。

中職本季恢復6隊規模，龍隊60場主場有50場安排在台北大巨蛋、天母球場，其他場地包括斗六、花蓮球場，丁仲緯說：「新竹球場今年確定不會安排比賽。」

他表示，計畫在台北大巨蛋安排雙位數主場比賽，回饋在地球迷，這座球場有重要意義，讓人有完全不同體驗，票價會參考日本巨蛋和國際賽。

龍隊領隊丁仲緯透露，在台北大巨蛋進行開幕戰是第一目標。記者侯永全／攝影

龍隊今天在斗六球場舉行春訓開訓典禮，丁仲緯證實洋投布里悍上半季無法歸隊，目前已經補進5名洋投，還會繼續尋找外籍戰力。

布里悍是中職去年防禦率王，因為家庭因素，暫時未有重返龍隊的想法；至於是否有其他球隊可能挖角，丁仲緯笑說：「尊重布里悍的意願，他是說會以家人為主。」

另外，丁仲緯表示，去年奪下總冠軍，會有一定程度加薪，肯定球員的表現，等至確認細節再對外公布。