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中職／郭嚴文守備比想像中好 葉君璋認為三個守位都OK

聯合報／ 記者藍宗標／雲林即時報導
郭嚴文加盟龍隊後，每天練球都很開心。記者侯永全／攝影
郭嚴文加盟龍隊後，每天練球都很開心。記者侯永全／攝影

味全龍隊今天在斗六球場舉行春訓開訓典禮，總教練葉君璋談到3名老將陳禹勳郭嚴文、鄭鎧文加盟，認為人手增加又有競爭力，對團隊很有幫助，郭嚴文不但可守一壘，就算二、三壘也不錯。

他說：「郭嚴文的守備能力比想像中更好。」

郭嚴文離開樂天桃猿隊，改披龍隊6號球衣，他表示，從國小到高中都是這個背號，已經非常熟悉，現在每天練球都很開心、也都有收穫，隊友都很活潑。

陳禹勳、郭嚴文從高中到現在，一直有深厚交情，郭嚴文說：「自己話比較少，陳禹勳對我幫助很多，他比較會聊天，很幸運再同隊。」

龍隊所有球員今天寫出年度目標，郭嚴文只寫「安靜」兩字，強調這很有幫助，有些人做不了，自己卻可以做得更多。

至於葉君璋談到的一、二、三壘守備任務，郭嚴文表示，教練團交待的任務就儘量做，也有告訴他只要顧好身體，做什麼事都很容易。

葉君璋 郭嚴文 陳禹勳

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