中職／葉總提醒拚2連霸關鍵 陳禹勳：大家可以叫我龍五

味全龍隊今天在斗六球場舉行春訓開訓典禮，總教練葉君璋向全隊明確傳達目標，就是全力完成2連霸；他表示，去年雖奪總冠軍，還有很多事要做，春訓階段好好加強，球員除了企圖心，也要保持身體健康。

龍隊去年在總冠軍賽打滿7場，擊敗樂天桃猿隊，葉君璋希望全隊用謙卑的心迎接新球季，他說：「奪冠會有自信心，但不要自大自滿，這樣會影響整季成績。」

味全龍隊在斗六球場舉行春訓開訓典禮。記者侯永全／攝影

3名新入隊的老將陳禹勳、郭嚴文、鄭鎧文，分別穿上5、6、28號球衣，在開訓典禮自我介紹，目標當都是2連霸，陳禹勳對著隊友和在場球迷笑說：「感謝味全給我機會，大家以後可以叫我龍五。」

郭嚴文表示，會持續和學長、學弟學習，朝2連霸的目標邁進；鄭鎧文則說，很開心加入龍隊這個大家庭，和隊友還不太熟，自己也會害羞，要開始慢慢認識大家。

龍隊今天也公布年度口號「龍眾一心，Keep Fighting」，迎接3月30日新球季開幕戰，對手就是猿隊，地點不是台北大巨蛋就是天母球場。