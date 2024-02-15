中職／統一獅隊開訓 年度目標拚突圍

統一獅隊昨天在台南棒球場舉行開訓典禮，總教練林岳平希望選手記住連兩年失利的遺憾，以「突圍」作為年度目標；胡智爲上半季將開刀缺席，打亂先發輪值安排，還好挑戰生涯150勝的潘威倫可貢獻戰力。

獅隊領隊蘇泰安指出，中職開打35年，統一是唯一沒有異動的球團，感謝母集團全力支持，球員才能在穩定的環境中打球，今年年度口號是「ALWAYS LIONS」，適逢台南建城400周年，希望帶回總冠軍回饋球迷的支持。

林岳平也以爭冠為目標，但點名開季先發輪值時，胡智爲的名字不在其中，原因是過年前手肘發炎，檢查發現關節中軟骨組織剝落，20日進行清創手術，確定缺席上半季，胡智爲也苦笑：「人生第一次開刀，也是第一次缺陣。」

胡智爲的手術影響先發安排，林岳平說：「現在林詔恩、潘威倫還可以提早準備好，重責大任在郭俊麟身上，期待他可以補上缺口。」

潘威倫球員生涯最後一年，將以先發身分挑戰第150勝大關，強調只要還在球場上一天就奮鬥一天，「心情都是一樣的。」

潘威倫過去21季先發出賽336場、148勝、投2096.1局都是中華職棒紀錄，也是唯一投滿3萬球的投手，手握滿滿「嘟嘟障礙」，引退賽時機未定，但今年有機會在台北大巨蛋登板，他說：「作為球員，很開心看到這樣的場地出現。」