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中職／統一獅左投辛俊昇球速突破生涯新高 期待赴日交流賽

中央社／ 台南14日電
統一獅隊19歲左投辛俊昇進到職棒後，最快球速已達生涯新高的148公里。圖／統一獅隊提供
統一獅隊19歲左投辛俊昇進到職棒後，最快球速已達生涯新高的148公里。圖／統一獅隊提供

統一獅隊19歲左投辛俊昇進到職棒後持續進步，最快球速已達生涯新高的148公里，此次被選入日本高知交流賽名單中，他除期待與日本打者對決，也希望新賽季能健康穩定出賽。

辛俊昇是獅隊去年季中選秀第3輪選進的好手，去年二軍出賽3場、都是後援登板，總計投3局失掉1分非責失分，拿下首勝，季後也有參加亞洲冬季棒球聯盟，代表中職聯隊出賽8場都是後援，總計投9.1局失掉1分責失分，拿下4次中繼成功也吞下1敗，防禦率0.96，表現相當亮眼。

辛俊昇表示，職棒的強度跟大學隊還是有很大落差，不管是對戰的打者、還是跑壘觀念等，感覺都比大學隊球員更有想法，進到職棒後，主要強化原有球路的控制能力，包括滑球、曲球等，總教練林岳平也會提醒一些配球的想法，另外也有詢問學長郭俊麟球路的握法等。

辛俊昇因身材和球速優勢，高中時期就備受期待，進到中職前最快球速可投到147公里，高三手肘韌帶撕裂，休養一陣子後才開始在大學比賽出賽。

辛俊昇進到職棒後不僅回到原本的球速、還更突破，去年底冬季棒球聯盟官方紀錄最快投到148公里、為生涯新高；辛俊昇表示，當時狀況不錯，加上有觀眾也更亢奮。

冬盟曾有和日本職棒打者對決經驗，辛俊昇認為，日本打者纏鬥性高，也很期待此次高知交流賽，但現階段還是做好該做的事情，每次登板把球投進捕手要的位置。

辛俊昇是教練團看好的牛棚投手戰力，大有機會拚開季一軍機會，他也在開季心願卡上寫下健康、穩定出賽，盼能站穩一軍。

中職 棒球 球速 統一獅

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