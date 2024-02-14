中職／統一獅潛力右打林培緯盼展優勢 要天天開心擺脫負能量
統一獅隊20歲林培緯是教練團看好的新生代潛力右打，由於獅隊左強打多，林培緯盼自己發揮優勢，展現打擊力量，開季心願「天天開心、不要走心」，則是期望自己能擺脫負能量。
林培緯是中職統一獅隊2022年選秀第2輪選進好手，獅隊近年陣中主力打者明顯「左傾」，代表性右打者胡金龍、陳鏞基都已40歲，教練團看好潛力右打者林培緯可以頂上，發揮長打潛力、銜接右打火力。
球團原本去年季末打算讓林培緯打冬季棒球聯盟，但因為傷勢沒能參與，此次他也入選獅隊20日赴日本高知交流賽名單，林培緯表示，過去沒有打過國家代表隊，很期與國外好手交流。
林培緯在開訓心願卡上寫上「天天開心、不要走心」，他笑說還有一句話忘記寫上，就是「不要太正經」，林培緯解釋，過去很容易一個地方做不好就陷入負面情緒、久久沒辦法調整回來，今年球季希望不要有太多負面的想法。
林培緯雖然才20歲，但沒有年輕球員的靦腆，他笑說個性喜歡聊天說話，球季後的自主訓練有遇到台鋼雄鷹隊的前輩王溢正，也有從王溢正身上學習很多東西，聽前輩分享心境調整訣竅也想通，有時候場上要懂得分散注意力，才不會一直陷入負面情緒。
林培緯在獅隊中最喜歡跟著大前輩野手林益全，林益全也分享轉隊到獅隊心境，每天保持很開心、正能量自然越來越多。
林培緯明白教練團對自己的期待，提到獅隊陣中有很多好的左打者，知道自己右打是優勢，本身也具有力量，希望可以更有效的控制和運用力量，穩定的把力量灌注在球上而不是靠蠻力。
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