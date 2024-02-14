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中職／獅隊自頒東山再起獎 陳鏞基：領一次就好
統一獅隊今天在台南棒球場舉行開訓典禮，今年中職東山再起獎從缺，球隊自己頒發隊內東山再起獎給去年表現出色的陳鏞基，陳鏞基笑說：「這個獎領一次就好。」並在新球季希望寫上英文字「Young」，希望常保年輕心態。
每年獅隊開訓典禮，都會針對去年表現優秀傑出選手頒贈淬鍊、突破、精進講座予以肯定，今年淬鍊獎由捕手陳重羽獲得、突破獎外野手邱智呈、精進獎外野手蘇智傑。
今年獅隊更增設東山再起獎，由董事長凃忠正頒贈給陳鏞基，參與典禮的隊友還大喊「不要哭」，陳鏞基在2021、2022年曾遭遇低潮，但去年找回不凡身手，出賽86場，打擊率3成36、長打率4成58。
陳鏞基領獎時說：「這個獎項生涯拿一次就好，不希望個人成績大起大落，今年球季的期許，希望自己可幫助球隊一起拿下最好成績。」
新球季新希望，陳鏞基希望保持年輕的心，「雖然年紀40歲了，但做事情還是要保持拚勁，資深是年齡上的定義，自己要控制心態，讓年輕球員也覺得老大哥很有活力，去帶動他們、做給他們看，打到職棒生涯後期，還是要好好把握住，回到剛接觸棒球的心情。」
統一獅領隊蘇泰安透露，與陳鏞基的合約尚未談定，但包含複數年合約、球員附帶教練合約等形式，都有提出討論，陳鏞基則表示，目前都交由經紀公司處理，「今年一定是球員約，只是合約內容還沒確定，先把自己準備好就好。」
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