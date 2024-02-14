中職／手肘開刀清骨刺缺席上半季 胡智爲：人生第一次
統一獅隊今天舉辦開訓典禮，總教練林岳平點名開季先發輪值時，胡智爲的名字不在其中，原因是過年前手肘發炎，受骨刺影響要在20日進行手術，確定缺席上半季，胡智爲也苦笑說：「這是人生第一次缺陣。」
林岳平指出，胡智爲是在過年前一次牛棚練投表現不如預期，經檢查後確認手肘發炎，關節中出現軟骨組織剝落，「是可以投，但是不穩定性很高，隨時可能再發炎，因此決定動清創手術。」
胡智爲則表示，手肘從2月1日到現在都仍在發炎，骨刺問題投手多少會遇到，「雖然可以不用開刀，但不可能投一場就要休十幾天，還是乾脆開刀解決，這是人生第一次動手術，也是第一次缺陣。」
去年胡智爲曾為了經典賽提早開機，是否因此受到影響，林岳平表示，球隊有比較過胡智爲剛進統一跟現在的影響，確實是有一些損傷，但主要來自軟骨組織剝落，「跟經典賽無關，就是投手都會有的骨刺。」
胡智爲的缺席是否打亂先發投手佈局？林岳平表示：「一定有差，現在林詔恩、潘威倫還可以提早準備好，重責大任在郭俊麟身上，他能夠先發、長中繼的能力，對球隊現況來說是活棋，期待他可以補上缺口。」
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