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中職／林岳平帶兵第5球季 補強郭俊麟投手王國更堅強

中央社／ 台北12日電
中華職棒統一獅隊在112年底與台鋼雄鷹隊達成交易，以左投江承諺與雄鷹隊交換到郭俊麟（後右2），新球季補強既可先發也能長中繼的投手，讓「投手王國」獅隊戰力更厚實，調度也能更靈活。（統一獅隊提供）
中華職棒統一獅隊在112年底與台鋼雄鷹隊達成交易，以左投江承諺與雄鷹隊交換到郭俊麟（後右2），新球季補強既可先發也能長中繼的投手，讓「投手王國」獅隊戰力更厚實，調度也能更靈活。（統一獅隊提供）

中職統一獅隊去年雖奪得上半季冠軍，最後卻無法晉級台灣大賽，今年將是總教練林岳平帶兵的第5個球季，獅隊透過交易換來可先發也能中繼的郭俊麟，讓投手王國戰力更堅強。

統一獅隊去年上半季奪下隊史第16座季冠軍，有個好的開始，不過下半季洋投勝騎士被韓職挖角，加上中間古林睿煬征戰杭州亞運，先發輪值調整出狀況，最後錯失全年勝率第1，只能從季後挑戰賽開始打。

獅隊在季後挑戰賽雖帶有1勝優勢，不過意外苦吞3連敗、不敵樂天桃猿，無緣晉級台灣大賽。

林岳平在季後挑戰賽後因自責提出請辭，不過獅隊認為這是非戰之罪，林岳平也獲慰留，今年將是他執掌獅隊兵符的第5個球季。

本季中職包含台鋼雄鷹隊在內，僅3隊沒有更換總教練，獅隊也是其中一隊，且本季獅隊一軍教練團陣容也沒有太大變動。

相較於以往，獅隊春訓都是分散在台南棒球場及高雄青埔國慶球場，訓練上較不方便，今年他們做出改變，首度向台南市政府租借亞太棒球村，以成棒副球場、室內球場及牛棚練習場作為春訓基地，讓球員的訓練空間更有餘裕。

古林睿煬成本土王牌 補強郭俊麟戰力更厚實

近年在林岳平栽培下，獅隊有本土投手王國美名，包括培養多年的古林睿煬近年蛻變為本土王牌，去年球季先發13場、投80局，拿下5勝2敗、防禦率1.80；球季結束後更在亞冠賽對日本繳出6.2局好投，讓日本媒體相當驚豔，今年球季古林睿煬的表現仍相當關鍵。

此外，去年底獅隊還與台鋼雄鷹隊達成交易，以左投江承諺與雄鷹隊交換到郭俊麟，領隊蘇泰安表示，希望今年球季補強找來可先發也可長中繼的投手，而獅隊在這個月20日要到日本高知移地訓練，郭俊麟已確定扛下首場先發，對上獨立聯盟的高知鬥犬隊。

郭俊麟去年球季在富邦悍將出賽23場，包含8場先發、15場後援，共投了69局，拿下2勝7敗，防禦率6.39，中繼局數以跨局為主，最多曾後援投5局，對獅隊來說是可以靈活運用的投手人選。

而年僅19歲的左投林詔恩也是獅隊寄予厚望的年輕先發人選，加上2022年球季曾拿下9勝的「大哥」胡智爲，還有要挑戰生涯150勝的老將「嘟嘟」潘威倫，以及左投林子崴等人，本土先發戰力雄厚，內部競爭也非常激烈。

洋投部分，獅隊去年底就敲定3名洋投，分別為羅昂（Logan Ondrusek）、布雷克（BrockDykxhoorn）、勝騎士（Mario Sanchez），都是在獅隊有經驗的投手，尤其是去年打了半個球季、先發9場就拿下8勝的勝騎士回鍋，獅隊投手戰力更值得期待。

古林睿煬 林岳平 郭俊麟

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