中職／35年話題十足 洪一中率台鋼雄鷹展翅

中華職棒35年賽季新軍台鋼雄鷹加入、睽違16年重返一軍6隊規模，棒球迷等了30多年有望在台灣的大巨蛋舒適看球，中職近年票房亮眼，今年突破累積觀眾人數3600萬人應非難事。

中華職棒35年球季將於3月30日熱鬧開打，新軍台鋼雄鷹隊加入一軍賽季，也是中職繼2008年後、再度回到一軍6隊規模，單日3地開打、值得期待。

中華職棒去年球季票房亮眼，總進場觀眾人數超過180萬人、為史上單季新高，平均單場觀眾人數達6000人，目前34個球季打完，合計總進場關鍵人數超過3472萬4千人；扣除2020年、2021年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，部分賽事採閉門不開放球迷進場，從2015至2023年間，單季觀眾人數至少130萬人，今年球季迎接史上第3600萬名觀眾入場並非難事。

1991年中職總冠軍賽在台北市立棒球場舉行，但大雨攪局，球迷雨中高喊「我們要巨蛋」，等了超過30年，2024年球季球迷有望如願在台北大巨蛋內舒適看球，不再擔心雨勢中斷比賽，3月30日開幕戰，將由去年總冠軍味全龍隊主場迎戰樂天桃猿隊，若順利在台北大巨蛋開打，也是中職史上重要里程碑。

今年6隊一軍交手，整季會打360場例行賽，也將是單季例行賽數新高，除了味全龍隊外，中信兄弟、統一獅、台鋼雄鷹也都表態有意安排台北大巨蛋主場。

台鋼雄鷹展翅「飛向總冠軍」 洪一中將成千勝教頭第1人

盼了10多年的中職第6隊起手式展現企圖，台鋼雄鷹2年時間招兵買馬，2024年1月17日成軍記者會喊出「I'm IN！飛向一軍」口號，球團董事長王炯棻希望雄鷹隊能「超越想像、無限可能」。

雄鷹隊2022年遞交意向書、成為中職第6隊，首年季中選秀狀元選進平鎮高中畢業內野好手曾子祐，成為隊史第1名球員、也穿上別具意義的1號球衣，年底擴編選秀選入投手張喜凱、捕手張肇元、野手杜家明、洪瑋漢及胡冠俞。

2023年雄鷹宣布請來目前中職史上手握最多勝的洪一中擔任隊史首任總教練，季中選秀選入具美職資歷的好手林子偉，並以林子偉與樂天桃猿隊交易，換來投手王溢正、翁瑋均、野手藍寅倫，而與王柏融的議約權也在2024年初確定談妥、迎來「台鋼大王」。

雄鷹隊選擇高雄為主場出發，吉祥物TAKAO名字取自於高雄舊地名（打狗），背號07則是高雄的電話區碼，雄鷹隊盼得到高雄球迷認同，總教練洪一中更希望可以從「高雄打向世界」，但高雄主場經營的困難，洪一中很清楚，也直言：「高雄經營不是這麼容易，我們都要很努力。」

洪一中2004年接任La New熊隊（樂天桃猿隊前身）教頭，2020年轉赴富邦悍將執教，去年初確定成為雄鷹隊創隊總教練、披上2號戰袍，目前中職執教生涯累積991勝，今年球季將成為中職史上第1個千勝教頭。

●「台鋼大王」王柏融當隊長 王溢正也有重任

雄鷹隊是年輕球隊，陣中球員幾乎沒有一軍經驗，將由少數有經驗的「大鷹」帶著「小鷹」飛，過往洪一中執教Lamigo桃猿隊時期的子弟兵王柏融是理想人選，成為洪一中欽點的雄鷹隊史首任隊長。

王柏融帶著連2年中職4成打擊率亮眼成績赴日發展，旅日生涯5年吸收經驗成為養分，就像洪一中說的，王柏融風光加入日職，這條路看似順利，到了日本面對不一樣的競爭環境，經歷過顛峰、沮喪，也到過谷底，這些經歷會使他成為更成熟的人，看中王柏融能扛起重責帶領這群年輕的雄鷹隊員。

王柏融被點名接隊長一開始也有猶豫，但他表示，既然教練團指名，就會盡全力做好角色，也鼓勵年輕球員「去學會接受失敗、從失敗中成長」。

雄鷹隊首任副隊長為23歲投手陳正毅，洪一中看中他自我要求非常高，練習過程中態度、品行都很棒，每次練完球都想再突破，想進步的心態非常強烈；陳正毅認為自律跟認真是本分，資質不好只能靠後天努力，「要比別人更努力、更自律，才有可能超越比我們更好的人。」

38歲的投手「姊姊」王溢正、33歲的野手藍寅倫也都是洪一中執教桃猿時期的子弟兵，王溢正身為投手群最資深的球員，也感受責任重大，他發現隊上年輕球員比起聽教練說，反而更聽學長的話，要融入年輕球員，除要學習「年輕人的語言」，慢慢了解每個人的個性，最要求學弟們「禮貌」。

藍寅倫加入新球隊，期許打出跟以往不同的自己，認為雄鷹隊的進步有目共睹；而再與王柏融當隊友「相聚話題聊不完」，且彼此都很熟悉，希望一起再創高峰，分享經驗給大家。

教頭盯捕手壓力使人快速成長 魔鷹成開季6隊唯一洋砲

洪一中是捕手出身，一軍首年球隊的捕手戰力也成矚目焦點，張肇元與吳明鴻是雄鷹隊去年二軍主要捕手，今年也有望成為主戰捕手群。

張肇元2022年底透過擴編選秀加盟，他承認總教練是捕手出身，當然會有壓力，但比賽過程中教練團會給球員自信，練習時會嚴厲的提點，洪一中會針對場上狀況提醒，「從洪總身上也學到不同的觀念，勇敢與打者對決、不用太閃躲。」

吳明鴻是雄鷹隊捕手群最資深球員，2022年季後沒被放在中信兄弟契約保留名單，對於雄鷹隊招手，吳明鴻表示：「很開心有機會來到雄鷹隊，在洪總的麾下，學習他的棒球經驗」。

吳明鴻也說，洪一中是捕手出身，坦白說一定有壓力，但有壓力才能迫使自己快速成長，去年洪一中在捕手技能方面給了很多想法和經驗，比賽中每一局都會提點，「成長很多，尤其是在頭腦想法上。」

雄鷹隊一軍首個賽季，洋將可註冊5人、一軍登錄4人，雄鷹隊開季布局4投1野共5名洋將，32歲的魔鷹（Steven Moya）成為隊史首名洋砲，也可能是今年開季6隊唯一洋砲。

魔鷹身高超過200公分，有3年美職大聯盟資歷，2018年轉戰日本職棒、曾效力中日龍隊，隔年6月底被交易至歐力士，與台灣投手張奕當過隊友。

魔鷹具長程火力，在日職期間多守一壘，「高人一等」的他站上打擊區就足以壓迫投手，他也展現高度企圖心，要成為雄鷹隊飛向總冠軍重要助力。