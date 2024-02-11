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棒球／世界12強賽落腳台北 北市體育局：可望登大巨蛋

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台北大巨蛋。報系資料照
台北大巨蛋。報系資料照

迎接龍年，台北市將迎接多項世界級賽事，FIBA亞洲盃資格賽22日登場、ISU世界青年花式滑冰錦標賽接棒，年底11月世界棒球12強賽也將舉行，台北市政府體育局今天發出新聞稿表示，世界12強賽「可望登大巨蛋」，預告再掀全台棒球風。

今年台北市賽事還包括年中的「2024台北國際龍舟錦標賽」，年末還有可望取得金標籤認證的「台北馬拉松」，台北市政府體育局王泓翔局長表示，大型體育賽事不僅可帶動民眾運動風氣，更可建立城市軟實力的國際口碑。

王泓翔也提到，隨著大巨蛋啟用，不僅使台北市籌辦國際級賽事能力更上層樓，再加上龍舟賽、台北馬等活動已成為享譽國際的城市品牌賽事，體育局將再接再厲，持續推出各項精彩體育活動，迎接各地熱愛運動的民眾，打造獨一無二的體育之都。

去年亞洲棒球錦標賽「開箱」大巨蛋，掀起一波棒球狂潮，世界棒球12強賽確定今年11月14日到18日在台北市開打，目前場地仍未定，但台北市政府體育局直接點名大巨蛋，台灣棒球迷有機會在嶄新場館見證中華隊與世界列強間的頂尖對決。

第3屆12強賽預賽12隊分兩組，取前2名晉級超級循環複賽，複賽4隊中前兩名打金牌戰、後兩名打銅牌戰；預賽主辦權由台灣與美洲獲得，位於台灣進行的B組賽事11月14日至18日在台北市舉行，不過13日開幕戰落腳名古屋巨蛋，21日到23日的超級循環賽及24日決賽都將在東京巨蛋進行。

世界棒球12強 中華隊 花式滑冰

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